Niño muere en los brazos de su madre; salió disparado de auto en accidente

Un niño de tres años identificado como “Urielito”, murió tras salir disparado del auto en el que viajaba con sus padres, tras sufrir un accidente.

La tragedia ha llamado la atención en redes sociales, luego de que se dinfundiera el video de la madre del niño llorando desconsolada con su cuerpo en los brazos.

Hay quienes han reprobado la difusión del video, aunque consideran que puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de usar cinturón de seguridad.

Ya se investiga qué provocó el acccidente en el que murió el niño de 3 años

Los hechos sucedieron la noche del pasado 8 de junio en la colonia San Martín de Porres, de Ecatepec , en el Estado de México.

Una pareja y su hijo de 3 años viajaban a bordo de un auto compacto que se estrelló contra una estructura de metal.

El fuerte choque provocó que el niño saliera disparado del vehículo, para terminar impactado contra el asfalto, lo que le provocó la muerte.

Policías se trasladaron al lugar, donde tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado de México.

Estos últimos llegaron más tarde, para iniciar con las investigaciones que determinarán qué provocó el accidente en el que murió el niño.

Captan a la madre del niño llorando desconsolada por su muerte

En redes sociales, el accidente cobró notoriedad tras difundirse un video que muestra a la madre del menor cargando su cuerpo sin vida, mientras llora por su muerte.

“Urielito, no, mi amor, no me dejes sola, no te vayas”, se escucha decir a la desconsolada madre del niño, que se encuentra sentada en el asfalto mientras abraza a su hijo.

En los brazos de su madre, Uriel de 3 años quedó sin vida, luego de accidentarse el auto donde viajaba con sus padres en la colonia #SanMartinDePorres en #Ecatepec. QEPD 🙏🏻 pic.twitter.com/w1h2r4Qbk7 — Halcon (@HalconOnce) June 8, 2021

Critican difusión de video sobre la tragedia del niño en redes

Aunque la grabación no muestra alguna escena sangrienta, algunos internautas han criticado su difusión del video, pidiendo respeto al dolor de la mujer.

Sin embargo, también han planteado que podría ayudar a crear consciencia sobre la importancia de usar cinturón de seguridad, haciendo la diferencia entre la vida y la muerte.

“Considero no deberían de publicarse este tipo de videos, debe existir respeto hacia el dolor ajeno, pero en cierta forma nos ayudar a generar conciencia acerca de tener precaución al conducir ya sea por nuestra seguridad o por la de la gente que circula a nuestro al rededor” @AiramBEW

“Lamentable 😓 QEPD el cinturón de seguridad hace la gran diferencia entre la vida y la muerte, lamentablemente la gente aún cree que no les pasará nada hasta que les toca, Dios Padre le de consuelo a esta mamá 🙏🏾 Por favor usen el cinturón de seguridad” @jacob_xalapa