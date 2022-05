Una usuaria de redes sociales alerta por la inseguridad en la Línea B del Metro de la CDMX, que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista; “me quisieron sacar de la estación Ecatepec”, relató.

Según cuenta la usuaria, fue el pasado 11 de mayo alrededor de las 9:20 horas cuando se encontra a la espera de uno de los trenes en Metro Ecatepec.

“Yo iba a ver a una amiga en Olímpica entonces estaba esperando el metro a la altura de donde está el reloj”, detalló la usuaria, quien destacó aviso a su amiga que se encontraba a segundos de subir al tren.

Lo anterior con el objetivo de que ambas amigas pudieran encontrarse dentro del Metro, en los vagones de mujeres, sin necesidad de realizar otra parada adicional a su trayecto.

Segundos después de que la usuaria notificará a su amiga la proximidad con la que entraría dentro del vagón, una mujer de la tercera edad, de aproximadamente unos 60 años se le acercó para preguntarle por un banco.

“Justo me lo preguntó cuando llegué el Metro, yo creo que lo hizo solo para distraerme”, dijo la usuaria, ya que este fue el motivo por el que no pudo alcanzar el metro tal y como lo tenía previsto.

Al percatarse que el Metro se había ido, la mujer de la tercera edad también lo hizo, por lo que la usuaria tuvo que permanecer unos minutos más dentro de las estación Ecatepec quedando esta casi vacía.

Mientras la usuaria de la Línea B del Metro esperaba, un hombre alto, quien portaba gorra negra y sudadera blanca, la abrazo por la espalda, para con voz fuerte decirle:

De acuerdo con la anécdota, el hombre la tomó con fuerza del brazo y puso su mano en su cuello a la par que seguía insistiendo en que era su novia así como que los esperaban afuera de la estación.

La usuaria intentó gritarle que no lo conocía y que la soltera, sin embargo, la poca gente que se encontraba a la espera del siguiente tren hizo caso omiso; “supongo que porque pensaron que si éramos novios”, continúo.

Ante la desesperación, el hombre y la usuaria siguieron forcejeando, hasta que llegó el siguiente tren a la estación Ecatepec.

“En cuanto llegó el metro y se abrieron las puertas me aventó y se fue rápido”, declaró la usuaria, quien dijo los hechos ocurrieron así porque el hombre pensó que a la llegada del Metro sería más fácil que alguien le brindará ayuda a la mujer.

De inmediato la usuaria aprovechó la oportunidad para abordar al Metro, donde se dirigió a ver a su amiga en la estación Olímpica.

“Llegué a olímpica con mi amiga llorando y toda rasguñada de mi brazo de que me apretó súper fuerte el tipo”.

Posteriormente ambas amigas se dirigieron a Plaza Aragón, donde se encontraron con dos policías y procedieron a contarles lo sucedido.

Los policías apuntaron que como lo relataban, por ser día festivo muchos de los oficiales no se encontraban laborando, razón que era “aprovechada” para cometer este tipo de actos.

“Nos dijeron que hoy por ser día festivo no había mucho personal y que por eso aprovechaban para hacer eso pero que si estaba muy feo y que tuviéramos cuidado, que como yo no había visto al chavo de la cara pues no podían hacer nada.”

Usuaria Línea B