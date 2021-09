Investigan la muerte de Ana Karen, joven que fue arrastrada por la corriente en Tlalnepantla

México. - Las autoridades abrieron 2 carpetas de investigación por la muerte de Ana Karen, la joven de 19 años que murió tras ser arrastrada por la corriente de agua en Tlanepantla, Estado de México (Edomex).

Este 2 de septiembre, fue el sepelio de Ana Karen en el Panteón Jardines del Recuerdo, Tlanepantla.

La joven deseaba ser incinerada, pero no se pudo debido a las carpetas de investigación de sus caso.

Hay 2 carpetas por la muerte de Ana Karen

La primera carpeta de investigación la abrió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por la desaparición de Ana Karen en Tlanepantla.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por la muerte de Ana Karen que fue encontrada en el municipio de Tula Allende.

Dennis, el novio de Ana Karen, no está denunciado

Rubén González, director de Prevención del Delito en Tlanepantla, confirmó que Dennis, el novio de Ana Karen, está solo en calidad de testigo.

Tras salvarse de las lluvias en Tlanepantla, Denisse fue trasladado a un hospital de Huixquilucan, donde tuvo custodia policial.

Sin embargo, la custodia policial a Dennis fue retirada, confirmó el director de Prevención del Delito en Tlanepantla, a Milenio.

Actualmente, no hay denuncias contra Dennis, por lo que no se encuentra privado de la libertad, pero l as fiscalías continuarán con las investigaciones.

Padres de Ana Karen piden cesar las investigaciones

Los padres de Ana Karen consideran que Dennis, el novio de su hija, no tuvo la culpa del accidente en las inundaciones de Tlanepantla.

Además, pidieron a las autoridades que cesen las investigaciones por la muerte de su hija Ana Karen, porque se trato de un accidente.

La madre de Ana Karen sólo pidió mejorar la tubería para evitar las inundaciones y las corrientes de agua que provocaron la muerte de su hija.

Ana Karen es arrastrada por la corriente de agua; su novio logra salvarse

El pasado 29 de agosto, Ana Karen y su novio Dennis fueron arrastrados por la corriente de las fuertes lluvias que afectaron el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Edomex.

Dennis logró sostenerse de un poste para evitar seguir siendo arrastrado por la corriente de agua en Tlalnepantla, sin embargo, Ana Karen desapareció.

El 31 de agosto, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dio a conocer el cuerpo sin vida de Ana Karen fue hallado en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

