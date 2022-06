El aspirante a ser candidato de Morena en las Elecciones en el Estado de México 2023, Higinio Martínez, pidió a Delfina Gómez y Horacio Duarte un consenso.

El senador Higinio Martínez pidió a sus contrincantes para la candidatura de Morena, que los tres construyan dicho consenso con miras a las elecciones en el Estado de México 2023, con el fin de generar unidad.

Este consenso, indicó Higinio Martínez, es porque no busca competir contra sus dos amigos. Por ello, busca que se tome en cuenta por la dirigencia nacional de Morena.

“Hago el llamado porque sé que podemos lograr el consenso, porque de mi lado no existe obsesión por ocupar este cargo. Es lo mínimo que le pido a mis dirigentes nacionales y a Mario Delgado. No me pongan a competir contra quien no deben competir; déjenme, en todo caso si así lo quieren ver, echarme un tiro pero contra los priístas, contra ellos sí hay tiro. No hay tiro con mis amigos y compañeros y si es con el PRI les aseguro que lo ganamos”