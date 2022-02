En Edomex vinculan a proceso a hombre que mató a 3 perros de su vecino

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal al asesinar a tres perros de su vecino.

Se trata de Mariano “N”, quien en compañía de otro hombre acudió al inmueble localizado en la localidad El Palmito, ubicada en el municipio de Timilpan, Edomex.

Presuntamente el implicado habría disparado en contra de tres perros de su vecino; dos de raza Beagle y uno más de raza Husky, lo que ocasionó la muerte de los caninos.

La agresión en contra de los perros se cometió cuando el dueño del inmueble se encontraba en su domicilio, sin embargo, se mantuvo oculto para evitar alguna acción violenta en su contra.

Hombre que mató a 3 perros de su vecino en Edomex podría pasar hasta 9 años en prisión

Derivado de los hechos anteriormente mencionados Fiscalía General de Justicia del Edomex acreditó la probable participación del hombre en el asesinato de los animales.

El implicado podría pasar de 4 a 9 años de prisión así como recibir una multa correspondiente de 150 a 300 días de salario mínimo por el delito de maltrato animal.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, la sentencia en prisión en contra de Mariano “N” podría incrementarse si las acciones fueron videograbadas y/o difundidas en redes sociales.

¿Cómo realizar una denuncia por maltrato animal en Edomex?

En caso de querer denunciar un caso de maltrato animal en el Edomex, puedes comunicarte de forma anónima a las siguientes vías de la Protección y Bienestar Animal:

Tel.: (722) 2-13-54-56. subfauna@yahoo.com.mx.

Tel.: (800) 2-32-08-35 y (722) 2-19-26-61. ecotel@edomex.gob.mx.

Para cualquier duda o comentario nos pueden escribir al correo: reserva@edomex.gob.mx.

Cabe señalar que es considera maltrato animal, cada vez que una persona cause lesiones a cualquier animal que no constituya una plaga, a fin de causarle o no la muerte.