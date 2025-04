Autoridades activaron la tarde de este miércoles 23 de abril, la fase 1 de la contingencia ambiental en el Estado de México, motivo por lo cual habrá doble hoy no circula para el 24 de abril.

A través de redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartió un comunicado en el que informó sobre la activación de la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México.

En el informe, el organismo destacó que en punto de las 15:00 horas de este miércoles, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 164 ppb (partes por billón).

Por la mala calidad del aire que se registra en la zona metropolitana del Valle de México, se activó el mecanismo de prevención que también implica que habrá doble hoy no circula para el 24 de abril.

Contingencia ambiental en Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

¿Qué carros no salen mañana 24 de abril por el doble hoy no circula en el Estado de México?

Con el fin de reducir las emisiones que provocan la mala calidad del aire y la activación de la contingencia ambiental en el Estado de México, mañana el 24 de abril habrá doble hoy no circula.

Al respecto, la CAMe destacó que los carros que no salen mañana jueves a las calles del Estado de México por la activación del doble hoy no circula, son los que se presentan a continuación:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2: No circulan en los días de restricción establecidos

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1: No circulan si su último dígito de placa es 1, 2, 3, 5, 7 o 9

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00: No circulan si tienen engomado verde y terminación de placa 1 o 2

Vehículos sin holograma de verificación (como antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras): Tienen las mismas restricciones que los vehículos con holograma 2

Unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios: Restricción del 50% si no cuentan con válvula de desconexión seca y tienen matrícula con terminación NON

Vehículos de carga local o federal: No circulan entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o el EDOMEX

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”: No circulan de 10:00 a 22:00 horas si les aplican las restricciones de los puntos anteriores

Doble hoy no circula en Edomex (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

Dan recomendaciones a la población por contingencia ambiental Estado de México

Tras informar sobre le activación de la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México y el doble hoy no circula de mañana jueves 24 de abril, la CAMe también emitió algunas recomendaciones.

Se tratan de acciones dirigidas todas las personas, pero con mayor énfasis para infantes, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Tras destacar que no hay que exponerse a los picos de contaminación para evitar padecimientos por la mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, recomendó lo siguiente:

Evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, incluyendo ejercicio, eventos cívicos, culturales y recreativos

Suspender eventos organizados por instituciones públicas o privadas en ese mismo horario

Posponer espectáculos masivos, deportivos y culturales que estaban programados en ese periodo

No fumar, especialmente en espacios cerrados

Mantenerse informado sobre la calidad del aire mediante la App “Aire”, el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X (Twitter) @Aire_CDMX, o al teléfono 5552789931 ext. 1