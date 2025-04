Autoridades activaron la tarde de este miércoles 23 de abril, la fase 1 de la contingencia ambiental en la CDMX, por lo que habrá doble hoy no circula para el 24 de abril.

Por medio de un comunicado difundido en redes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó sobre la puesta en marcha de la fase 1 de contingencia ambiental CDMX.

Al respecto, el organismo destacó que en punto de las 15:00 horas de este miércoles, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 164 ppb (partes por billón).

Debido a la mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, se activó el mecanismo de prevención que también implica que habrá doble hoy no circula para el 24 de abril.

En ese sentido, CAMe destacó que los carros que no salen mañana jueves a las calles de la Ciudad de México por el doble hoy no circula, se tratan de los que se presentan a continuación:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2: No circulan en los días de restricción establecidos

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1: No circulan si su último dígito de placa es 1, 2, 3, 5, 7 o 9

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00: No circulan si tienen engomado verde y terminación de placa 1 o 2

Vehículos sin holograma de verificación (como antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras): Tienen las mismas restricciones que los vehículos con holograma 2

Unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios: Restricción del 50% si no cuentan con válvula de desconexión seca y tienen matrícula con terminación NON

Vehículos de carga local o federal: No circulan entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o el EDOMEX

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”: No circulan de 10:00 a 22:00 horas si les aplican las restricciones de los puntos anteriores

