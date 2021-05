Citlalli Hernández respalda a Adolfo Cerqueda en Nezahualcóyotl

México.- Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, acudió en apoyo de Adolfo Cerqueda, candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La secretaria general de Morena resaltó que el joven candidato representa dignamente a Morena y es cercano a la gente ya que está dispuesta a construir y transformar nuevas realidades en el municipio.

Integrantes de la planilla municipal de Morena recorrieron calles de la Colonia Agua Azul, jornada en la que también participó Citlalli Hernández para solicitar el voto el próximo 6 de junio de 2021.

Citlalli resalta cercanía de Adolfo Cerqueda

El joven candidato tiene cercanía y confianza con la gente por lo que es un indicador que no va a replicar los viejos vicios de la política, dijo la también senadora con licencia.

En la colonia Benito Juárez, Adolfo Cerqueda hizo un llamado a no caer en provocaciones ya que otros candidatos están dando patadas de ahogado y dijo que se tiene que seguir levantando la voz.

Principios de la 4T llegarán a Neza

Adolfo Cerqueda resaltó los principios de Morena que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre “ no mentir, no robar y no traicionar ” que dijo van a llegar al municipio de más de un millón de habitantes.

Financiamiento del PRI a MC es un insulto

En su discurso también criticó al PRI que se alió con el PAN y el PRD como muestra de que son la mafia corrupta, así como el financiamiento que el PRI está dando a la compañía de Movimiento Ciudadano en el Estado de México lo cual consideraron un insulto para todos y todas.

Citlali Hernández pidió a los vecinos que no se dejen llevar por las mentiras y guerras sucias de quienes están tratando de infundir miedo sobre Morena.

Finalmente resaltó que sólo hay dos opciones: quienes ya nos engañaron, mintieron y traicionaron, y Morena, que busca hacer una política, dijo, de manera diferente.