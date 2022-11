Atizapán de Zaragoza recibió un premio en Washington, Estados Unidos, debido al proyecto que lanzaron las autoridades municipales en contra del trabajo infantil .

El municipio fue reconocido por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), pues se le otorgó el premio The Napolitan Victory Awards .

El galardón para el municipio de Atizapán de Zaragoza, fue por el proyecto “Atizapán Sin Trabajo Infantil”, un programa enfocado en evitar que niñas y niños trabajen con fines de explotación laboral.

En la edición 2022 del premio, Atizapán de Zaragoza se erigió como la única organización gubernamental mexicana que recibió el premio en la categoría “Global Democracy Awards”.

Dicha categoría reconoce a organizaciones y líderes sobresalientes que trabajan por causas nobles en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Pedro Rodríguez, presidente municipal de Atizapán (Cortesía)

Gobierno de Pedro Rodríguez en Atizapán de Zaragoza trabaja contra la explotación infantil

Y es que el gobierno que encabeza el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, ha llevado a cabo un trabajo constante en favor de las infancias que viven en Atizapán de Zaragoza.

En su administración se instaló el Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil, para implementar políticas de responsabilidad social que promueven la cero tolerancia contra la explotación infantil.

De la misma forma, el comité busca garantizar condiciones de trabajo dignas para las y los trabajadores y sus familias.

Además, se brinda atención a niñas, niños, adolescentes y a sus familias, mediante acciones institucionales y de coordinación que previene, desalientan y a largo plazo erradican el trabajo infantil.

Atizapán de Zaragoza ha recibido diversos premios por su trabajo contra la explotación infantil

El reconocimiento otorgado en Washington, se suma a otros que Atizapán de Zaragoza ha recibido por su labor en materia de erradicación del trabajo infantil.

Tal fue el caso del distintivo “EDOMEXSTI” que la Secretaría del Trabajo del Edomex entregó al Pedro Rodríguez, por ser uno de los 3 municipios con mejores prácticas en contra del Trabajo Infantil.

Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomó en cuenta a Atizapán de Zaragoza como municipio piloto en la implementación del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil.

The Napolitan Victory Awards, es el único premio cuya convocatoria se extiende a más de 20 países, e incluye varias categorías que van desde campañas estatales y locales hasta las que disputan la presidencia de un país.

En octubre, la política “Por un Atizapán sin Trabajo Infantil” fue reconocida como buena práctica dentro de la XXXV Asamblea General de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez “MunicipalMENTE Mapeando la Salud Mental de la Niñez Mexicana”.