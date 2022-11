Otro ataque en un Costco se registró en el país, ahora en Ciudad Juárez, cuando mataron a balazos a un hombr que se encontraba en el estacionamiento con su familia; su hijo resultó lesionado.

La mañana del miércoles 9 de noviembre se reportó una balacera en el estacionamiento del Costco de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes, hombres armados atacaron a un hombre, identificado de manera extraoficial como Octavio Domínguez Mendoza, q ue se encontraba con su hijo y esposa en el estacionamiento, a punto de entrar a un vehículo.

El hombre murió en el lugar mientras que su hijo resultó lesionado, sin que la herida de bala resultara de gravedad.

Hombres armados abrieron fuego en el estacionamiento del Costco Ciudad Juárez, ubicado entre las avenidas Ejército Nacional y Tecnológico, a un costado de Plaza Juárez Mall.

Como resultado, un hombre que se encontraba por ingresar a una camioneta Lincoln, en color blanco con placas DWL-478-A, murió en el lugar y un menor resultó lesionado.

Según afirmaron testigos, alrededor de las 11:40 horas, se escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego, por lo que los presentes corrieron hacia el Costco Ciudad Juárez para refugiarse.

Al lugar arribaron unidades de la policía municipal, estatal y militares para brindar apoyo a las víctimas e iniciar las investigaciones.

Asimismo, llegaron paramédicos del Departamento de Rescate para brindar los primeros auxilios al hombre; sin embargo, ya se encontraba muerto al momento de su llegada.

El menor, hijo de la víctima, resultó con un roce de bala en la cabeza, sin que ello significara una lesión de gravedad para el niño de 12 años.

Desde redes sociales identificaron, de manera extraoficial, al hombre que fue asesinado en el estacionamiento de Costco Ciudad Juárez, como un líder criminal.

Se identificó al hombre muerto como Octavio Domínguez Mendoza, “el Duro”, líder de un grupo delictivo que opera en el municipio de Hidalgo y que habría recibido amenazas antes del ataque.

“No que muy bravo Octavio Domínguez Mendoza, alias Duro, ontas que no te vez traicionero puro a traición te llevas, desen el tiro de frente y no te miras, aquí andamos y no te miras…Van a ir callendo (sic) uno a uno de los que te apollan y salele al topon”

amenaza a hombre asesinado en Costco Ciudad Juárez