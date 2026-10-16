Compartamos Banco celebró la edición 2026 del Premio Emprendedores en donde reúne experiencias de diferentes sectores productivos y regiones de México. Entre las personas reconocidas se encuentra Adela Pinacho, de Oaxaca, quien convirtió su cocina en una forma de sostener a su familia; así como Nancy Rodríguez, de la Ciudad de México, quien impulsa el ejercicio, la disciplina y el bienestar mediante su gimnasio.

En Quintana Roo, Araceli Acosta trabaja la madera, mientras que Guadalupe Cabañas, en Veracruz, se dedica a la cría de ganado porcino. Por su parte, Ceila García, en Tamaulipas, tiene un negocio que forma parte de la vida cotidiana de su comunidad, y Antonia Morales Espitia, en el Estado de México, conserva la tradición de elaborar vestuarios folclóricos.

En Jalisco, Isidro Orozco desarrolla su actividad en el sector de la telefonía. En Puebla, Jonathan Huerta construyó junto con su familia un espacio que combina trabajo y gastronomía, mientras que Socorro Castillo encontró en el café artesanal una oportunidad de crecimiento.

La lista también incluye a Rosalva Verdugo, de Baja California, quien trabaja en el sector de los productos lácteos; Elvia Serrano, de Michoacán, quien ha impulsado una empresa mueblera familiar, y Sandra López, de Puebla, quien acerca productos esenciales a las familias mediante su farmacia.

Asimismo, Fernando Salazar, en Puebla, ofrece servicios a través de su papelería y otros negocios, mientras que Delia Gracia, en Durango, brinda atención veterinaria para las mascotas de su comunidad.

Aunque sus actividades son distintas, estas historias de emprendimiento en México tienen en común el esfuerzo cotidiano, la construcción de oportunidades y la contribución de los negocios a la economía familiar y comunitaria.

Compartamos Banco destaca el valor de sus clientes

En el marco de los 20 años del reconocimiento, el director general de Compartamos Banco, Iván Mancillas, destacó la importancia de los clientes para la institución.

Nuestros clientes son la razón de ser de todo lo que hacemos. Cumplir 20 años con este premio es un homenaje directo a cada cliente que se levanta día con día con la convicción de sacar adelante a su familia y mejorar su comunidad. En Compartamos Banco nos sentimos profundamente honrados de acompañarlos en este camino y reconocer el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada uno de ellos.<b> </b> Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco

La institución también destacó la participación de la red Yastás, cuyos comercios locales funcionan como puntos para realizar pagos de servicios y otras transacciones sin recorrer grandes distancias. La presencia de finalistas vinculados con esta red incorporó a la celebración las experiencias de quienes ofrecen servicios desde sus establecimientos.

Compartamos Banco cuenta con más de tres décadas de experiencia ofreciendo crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores mexicanos. La institución atiende a más de 3.5 millones de clientes, de los cuales el 73 por ciento son mujeres, y es subsidiaria de Gentera.