La mujer que aparece en un video que amenazó a trabajadores de un banco con ser de la DEA en Coahuila, fue identificada como presunta hermana de Paloma Sánchez, diputada del PRI, de nombre Mayra Alejandra .

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila identificó como Mayra Alejandra, a la mujer que aparece en los videos amenazando con ser de la DEA en un banco de Piedras Negras.

Además, reportaron que la mujer borró todas sus cuentas en redes sociales después de lo ocurrido en el banco Santander y que la Fiscalía la citará a una entrevista por una denuncia que habría realizado la sucursal en su contra.

Paloma Sánchez, diputada del PRI, presume que no buscará votos: “por eso soy pluri”

Tras la identificación de la Fiscalía de Coahuila de la mujer que amenazó a los trabajadores del banco en Piedras Negras con ser de la DEA como Mayra Alejandra, en redes sociales la relacionaron con una diputada federal del PRI.

Señalaron que Lady DEA sería hermana de Paloma Sáchez, diputada plurinominal del PRI:

“La pregunta es... ¿Qué opina del actuar de su hermana Lady DEA, la dipu pluri Paloma Sánchez? ¿O se le fué el Internet? Porque no la he visto ni salir a defenderla, aunque la verdad no tiene defensa bajo ninguna circunstancia”.

Comentario en redes sociales