Shamir Fernández Hernández es un diputado quien renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a qué manifestó que no está de acuerdo con el actuar del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno.

Igualmente el diputado renunció a su lugar en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Según Shamir Fernández Hernández decidió renunciar al PRI debido a que acusa a Alejandro Moreno de utilizar al partido para sus intereses personales y no en beneficio de este.

Asimismo, acusó de que en el partido no se están escuchando a sus militantes por lo que no sería el único de los priistas en manifestar sus desacuerdos, además consideró como un error no escuchar a los otros líderes del partido.

Incluso resaltó que lo que se exige al interior del PRI es un cambio verdadero para dirigir con humildad los esfuerzos de regresar a las bases del partido.

Con el fin de ser autocríticos y dejar a un lado las imposiciones y “simulaciones” que han provocado el divisionismo interno y la pérdida de confianza de los ciudadanos.

Aunque el diputado aseguró que por ahora no tiene pensado si se unirá a las filas de algún otro partido.

Sin embargo hay priistas que señalan que el diputado buscará unirse a las filas de Morena para competir en las elecciones 2023 para ser el presidente municipal de Torreón.

También hay quienes señalan que en su trabajo legislativo Shamir Fernández Hernández, en casi un año de convertirse en diputado federal sólo ha presentado una iniciativa.

Apenas este pasado jueves 18 de agosto, el diputado Shamir Fernández Hernández renunció al PRI por estar en desacuerdo con la dirigencia de Alejandro Moreno, pero ¿quién es?

De acuerdo con su perfil legislativo, Shamir Fernández Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, y actualmente está estudiando la maestría Administración Pública con Enfoque en Políticas Públicas.

El diputado es originario de Torreón, Coahuila, quien nació el 17 de febrero de 1976, y desde el 29 de agosto de 2021 es parte de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Ingresó a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el distrito 6 de Torreón, Coahuila por mayoría relativa.

Además en tres ocasiones ya ha sido diputado local del Congreso de Coahuila, desde 2009 hasta 2021.

En su trayectoria administrativa ha tenido los siguientes cargos:

Coordinador de Programas Sociales de Torreón, Coahuila (2000-2002)

Defensor de Oficio de la Defensoría Jurídica Integral de Coahuila (2003-2005)

Regidor de Torreón, Coahuila (2006-2008)

Director General de Desarrollo Social en el gobierno de Torreón, Coahuila (2012-2013)

Delegado del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Coahuila (2013-2014)

Delegado de Coahuila (2018)

Coordinador de Programas en el gobierno de Torreón, Coahuila (2019-2020)

Mientras que en el PRI se ha desempeñado de la siguiente manera:

Operador político del PRI en Baja California, Durango Zacatecas, Colima y Coahuila

Consejero estatal y municipal del PRI

Delegado especial del CDE del PRI en General Cepeda y Viesca, Coahuila (2012)

Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Torreón (2014-2017)

Delegado especial del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en General Cepeda y Viesca, Coahuila (2018)

