Los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, en el pozo “El Pinabete”, serán rescatados de 6 a 11 meses de la mina, denunciaron familiares de los mismos trabajadores.

De acuerdo con lo indicado por los familiares, Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, ofreció la opción de rescatar a los mineros atrapados en Sabinas, de 6 a 11 meses.

Los familiares de los mineros atrapados destacaron que la opción presentada por la funcionaria, se trata de un nuevo plan de rescate, sin embargo señalaron que rechazaron la posibilidad planteada.

Este jueves 25 de agosto, la coordinadora de Protección Civil federal, Laura Velázquez, sostuvo una reunión con las familias de mineros atrapados en Sabinas, Coahuila.

Sobre el encuentro con la funcionaria, los familiares acusaron que se les planteó la posibilidad de llevar a cabo un nuevo plan de rescate de los trabajadores atrapados en el pozo.

Al respecto, indicaron que Laura Velazquez les propuso realizar varios “tajos” alrededor del pozo que permitirá sacar a los mineros, sin embargo, señalaron que el plazo para hacerlo es de casi un año.

Molestos, los familiares de los 10 mineros atrapados señalaron que Laura Velázquez les indicó que la nueva maniobra para rescatar a los trabajadores podría prolongarse de 6 a 11 meses.

De la misma forma, los familiares de los trabajadores acusaron que la funcionaria federal solamente les ha ofrecido “puras mentiras” sobre las labores de rescate.

Así lo acusaron al referir que la noche de ayer miércoles 24 de agosto no les ofrecieron información y las soluciones que les han presentado, no se han realizado.

Además, dijeron que rechazaron de forma contundente y unánime la nueva acción de rescate que les propusieron, dado que exigieron que les entreguen a la brevedad a sus familiares.

Incluso, revelaron que las autoridades también les ofrecieron una indemnización, pero aseveraron que tampoco aceptaron dicha oferta, pues lo que quieren es a sus familiares.

“No, les dijimos de plano que no. No vamos a aceptarlo. (Nuestra postura) es que nos los entreguen, que no se tarden ya, llevan muchos días (...) Nos hablaron de una indemnización, tampoco, nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos”

Familiares de mineros atrapados