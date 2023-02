En el inicio de la semana, un nuevo temblor se registró en México: un sismo magnitud 4.6 sacudió a Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante la madrugada de hoy lunes 27 de febrero de 2023.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este lunes 27 de febrero, a las 03:53 horas, se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro localizado a 49 kilómetros al sureste Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo en Ciudad Hidalgo tuvo latitud 14.26, longitud: -91.99 y profundidad: 63 km

“SISMO Magnitud 4.6 Loc 49 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 27/02/23 03:53:38 Lat 14.26 Lon -91.99 Pf 63 km” Sismológico Nacional

Si bien el Sismológico Nacional ofreció un reporte preliminar de 4.7 de magnitud para el sismo de este lunes en Chiapas, tan sólo unos minutos más tarde, ajustó la cifra a 4.6.

Por su parte, el sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) no reportó este temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Estos son los sismos más recientes detectados en México

Te presentemos los sismos más recientes en México reportados por el Sismológico Nacional en las últimas horas:

Este mismo lunes 27 de febrero, se registró un sismo magnitud 4.2 con epicentro ubicado a 31 km al noroeste de Unión Hidalgo, Oaxaca.

El movimiento ocurrió a las 03:07 horas de este lunes, con una latitud de 16.65, longitud de -94.60 y profundidad de 3 km.

“SISMO Magnitud 4.2 Loc 31 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX 27/02/23 03:07:49 Lat 16.65 Lon -94.60 Pf 3 km” Sismológico Nacional

Más temprano, a las 00:07 horas de este 27 de febrero, se detectó el primer sismo al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El sismo fue de magnitud 4.1 y su epicentro se localizó a 14 km al suroeste de Pinotepa Nacional, con

latitud: 16.28

longitud: -98.17

profundidad: 13 km

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Toma en cuenta estas recomendaciones de qué hacer antes, durante y después de un sismo:

Antes:

platica con tu familia sobre los sismos y seguir un plan de Protección Civil , además de definir qué rutas de evacuación y zonas de seguridad tiene tu hogar

, además de definir qué rutas de evacuación y zonas de seguridad tiene tu hogar revisa que tu casa cumpla con las normas de construcción y uso de suelo establecido

ubica los sitios más seguros de la casa y las salidas de emergencia

y las salidas de emergencia ten preparada una mochila de emergencia que incluya identificación, números telefónicos de emergencia, un botiquín, un radio portátil y una linterna con pilas

Durante:

conserva la calma

si es posible, sal y dirígete a una zona segura , si no puedes colocarte debajo de una mesa resistente. También puedes ponerte en una esquina, junto a una columna o bajo el marco de una puerta

, si no puedes colocarte debajo de una mesa resistente. También puedes ponerte en una esquina, junto a una columna o bajo el marco de una puerta no uses elevadores ni colocarte cerca de espejos o muebles que puedan caerse, deslizarse o romperse

si te encuentras en la calle, detente en un lugar abierto y mantente lejos de postes, semáforos, muros, edificios, puentes, cableado u otros elementos de riesgo

y mantente lejos de postes, semáforos, muros, edificios, puentes, cableado u otros elementos de riesgo si estás a bordo de un automóvil, quedarte en su interior

Después: