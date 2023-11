Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció sus aspiraciones por un puesto en el Senado, durante un evento llevado a cabo en Palenque, Chiapas.

El evento en cuestión fue un mitin de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, virtuales candidatos de Morena a la Presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas, respectivamente.

La visita de Claudia Sheinbaum por Chiapas forma parte de sus recorridos de precampaña, los cuales se llevarán a cabo para buscar la continuidad de la denominada 4T en las elecciones 2024.

Por otro lado, Zoé Robledo, director general del IMSS y exaspirante al Gobierno de Chiapas, destapó a Manuela Obrador para buscar dicha candidatura en Morena, en agosto de 2023.

Dichas aspiraciones no prosperaron y, en ese contexto, Manuela Obrador anunció que irá por una senaduría en las elecciones 2024.

Manuela Obrador, prima de AMLO (Manuela Obrador / Facebook)

Manuela Obrador: “Vamos a participar para la senaduría”

Manuela Obrador anunció la primicia de que buscará un escaño en la Cámara de Senadores en las elecciones 2024; la revelación se dio durante un evento de precampaña de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez.

La prima del presidente aseguró que su postulación por el Gobierno de Chiapas fue un “mal entendido”; “así que por eso dije: no me bajaron, porque nunca me subí”, aseguró Manuela Obrador.

Sin embargo, una vez aclarado lo anterior, dio una primicia para el diario Reforma:

“Vamos a participar para la senaduría, te doy la primicia” Manuela Obrador

Por otro lado, Manuela Obrador explicó que solo ha tenido contacto con AMLO “como cualquier otro militante”, en los eventos políticos en los que ha participado el presidente.

AMLO rechaza a Manuela Obrador como aspirante al Gobierno de Chiapas

Sin embargo, el presidente AMLO expresó rechazo por las aspiraciones de Manuela Obrador al Gobierno de Chiapas, pues se dijo en contra del “amiguismo”, “influyentismo” y “nepotismo”.

“Sí, tengo opinión de que no debe participar”, dijo AMLO sobre la postulación de Manuela Obrador ante la pregunta de un reportero, durante una conferencia mañanera, en septiembre de 2023.

Lo anterior con el fin de que no “se restablezca la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, si no no avanzamos”, dijo.

“Sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que no se extralimiten, además la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o soy amigo de un político ya con eso ¿no? Voy a aspirar a ocupar un cargo. Eso es un desprecio a la política, que es un oficio y un desprecio y una falta de respeto al pueblo” AMLO