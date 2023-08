Increíble sorpresa para muchos la noticia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su acostumbrada mañanera del día 21 de agosto, pues dijo que Zoé Robledo Aburto , actual director del IMSS, se queda en el puesto hasta terminar el sexenio. Con ello sus aspiraciones de ser el candidato por Morena a la gubernatura de Chiapas, se quedan en el olvido, según en palabras de AMLO, fue él (Zoé) quién buscó al presidente para externar su postura, pero puede que las cosas sean de otra manera, con otros datos.

Se sabe que Zoé Robledo en Chiapas no levanta, que las encuestas que lo ponían como puntero, son encuestas pagadas según algunos medios locales, realmente la ciudadanía chiapaneca a quién quiere es a Eduardo Ramírez Aguilar, “El Jaguar Negro”, el director del IMSS, por mucho que le buscó y movió, no logró despertar la simpatía de las y los chiapanecos, caso contrario de ERA.

Ante ese escenario, se puede sacar la conclusión qué, quién haya tomado esa decisión pudo haber sido el mismo presidente Andrés Manuel, quién viendo que su gallo no canta tan bien, decidió bajarlo del tren, ya qué no garantiza votos, como el partido lo necesita para seguir teniendo el control en el país.

Robledo Aburto al frente del IMSS su trabajo está siendo cuestionado por muchas razones, en muchos hospitales del instituto que maneja, hay anomalías que han sido exhibidas en las distintas plataformas digitales y eso pudo haber sido parte de las razones por la que lo hayan detenido en su caminar por Chiapas, porque ante las críticas no levanta y el tiempo cada vez es más poco para entrar de lleno a las campañas, y no veían un candidato fortalecido para hacer frente a la oposición .

Lo otro es que por paridad de género, a quién vayan a impulsar sea a Sasil de León Villard, la senadora chiapaneca que se le ha visto muy cercana al presidente y a Claudia Sheinbaum, tiene mayor potencial que el director del Seguro Social, sin olvidar que suenan otros nombres como Manuela Obrador, Rosy Urbina, Patricia Armendáriz o María Elena Orantes, en ese orden de importancia.

Manuela Obrador solo le pesa el apellido, porque si hablamos de trabajo no tiene trascendencia política en el estado, a Rosy Urbina se ha destacado como una presidenta de resultados en Tapachula y eso podría valerle una candidatura en el 2024, Patricia Armendáriz sabemos que su trabajo no ha sido el mejor como legisladora, al contrario, el escándalo sobre los gritos a unos paisanos indígenas la dejó muy mal como servidora pública, su nombre vale por ser empresaria, no por servidora pública.

Pero si se trata de poner a un candidato que garantice votos, triunfo, unidad y continuidad a la Cuarta Transformación, entonces podríamos hablar que el candidato ideal es Eduardo Ramírez Aguilar, también conocido como ERA o “El Jaguar Negro”, quién es una persona que trae peso político, trae trabajo, trae gente, trae simpatía, en sí, Ramírez Aguilar es quién le garantiza a Morena el triunfo en el 2024 en Chiapas.

