Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), descartó que las presuntas irregularidades en licitaciones del IMSS hayan tenido que ver en su decisión de ya no contender por la gubernatura de Chiapas.

En la conferencia matutina de AMLO de hoy 25 de agosto de 2023, Zóe Robledo negó que los presuntos problemas con licitaciones públicas del IMSS hayan influido su decisión, pues aseguró que esas “versiones” ya fueron aclaradas.

El titular del Seguro Social sostuvo que no hay direcciones falsas ni registros públicos inexistentes en las licitaciones otorgadas por la dependencia a su cargo, tal como lo reportó Reforma.

Según el diario, el IMSS dio de manera directa contratos por más de mil 100 millones de pesos a Grupo PM Soluciones y PM Soluciones, que no aparece en el Registro Público de Comercio y que ha proporcionado diferentes direcciones.

“No, esas versiones ya fueron aclaradas. Sacaron una versión de que no había direcciones falsas, no había registros públicos que no existían, se aclaró y en ningún momento tuvo que ver esto”

Zoé Robledo. Director general del IMSS