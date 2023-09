El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a su prima Manuela Obrador Narváez no competir por la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Chiapas en las elecciones 2024.

En la conferencia mañanera de hoy 22 de septiembre, AMLO dijo que Manuela Obrador Narváez no debe participar en el proceso electoral para definir la gubernatura, debido a que la Cuarta Transformación busca poner fin al “amiguismo” y “nepotismo”.

El mandatario federal se pronunció en ese sentido luego de que su prima confirmó su interés en buscar al gobierno de Chiapas, tras ser “destapada” por Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El presidente de México dijo que él no quiere que se restablezca la mala costumbre del “amiguismo, influyentismo, nepotismo y todas esas lacras de la política”.

Por ello, pidió a su prima Manuela Obrador Narváez que no compita en la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Chiapas, cuyo registro se hará los próximos 25 y 26 de septiembre.

El presidente pidió que su familia no se postule a cargos en tanto él continúe en el gobierno, pues dijo que “sino no avanzamos”, ya que durante algunos años se llegó al extremo de que el poder se quería mantener en la familia.

Ello a través de gobernadores que lanzaban a sus esposas como sus sucesoras, o en el caso contrario, gobernadoras que querían a sus cónyuges como gobernadores, presidentes municipales, etc.

“Incluso de presidentes de la República”, indicó AMLO, pues la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, trató de competir por la presidencia de México aunque después desisitió.

“De que no debe de participar, ese es un asunto, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, influyentismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no; si no no avanzamos.

Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras o las esposas a sus esposos para hablar con equidad, de gobernadores, presidentes municipales, incluso de presidentes de la República, eso no se puede permitir”

AMLO