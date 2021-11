Viviana Garrido Ibarra: A 3 años de su desaparición en CDMX

Viviana Garrido Ibarra fue desaparecida el 30 de noviembre de 2018 en la CDMX; fue vista por última vez cerca de la estación Ermita del Metro y pero desde entonces se desconoce su paradero.

A 3 años de su desaparición, la familia de Viviana Garrido Ibarra y organizaciones que acompañan el caso continúan en la búsqueda de la mujer, a pesar de los múltiples obstáculos que enfrentan por parte de las autoridades.

Entre las omisiones en la investigación, destacan la ineficiencia de las autoridades para ordenar una búsqueda y la pérdida de elementos como las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue vista.

A través de un comunicado, la organización Idheas recordó que se cumplen 3 años de la desaparición de Viviana y explicaron que desde agosto de 2019 solicitaron diligencias para su búsqueda.

Primero le solicitaron a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas presentar un plan de investigación conforme al Protocolo Homologado.

Pero dicho documento fue negado hasta que un juez ordenó su presentación. Cuando la familia y sus representantes recibieron el plan, acusaron que tenía deficiencias y con otra orden judicial, pidieron a la Fiscalía complementar las líneas de investigación.

Además, la desaparición de Viviana ha sido atendida personalmente por la fiscal Ernestina Godoy Ramos y la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero hasta la fecha, no hay resultados concretos.

Y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México presentó un análisis de contexto que no articuló la desaparición de Viviana con las causas estructurales de las desapariciones de mujeres.

“A tres años de la desaparición de Viviana, las autoridades no tienen información sobre su paradero y no existen responsables vinculados. La familia aún no sabe nada, siguen como el primer día, sólo que, con días acumulados de dolor y cansancio”.

Idheas