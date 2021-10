Desaparecidos en México: el reportaje de The New York Times sobre personas desaparecidas

México.- En México, la cifra de desaparecidos sigue aumentando: hasta hoy 4 de octubre, suman 92 mil 811 personas desaparecidas y no localizadas, casi 100 mil , tal y como lo señala un reportaje del periódico estadounidense The New York Times.

Este lunes, el The New York Times publicó el reportaje “Desaparecidos”, donde recaban testimonios de madres que buscan a sus hijas e hijos, de funcionarios y expertos, con fotos que documentan la búsqueda en campo que hacen las familias en México.

Misa de familias de personas desaparecidas en Jalisco (Fernando Carranza)

¿Qué dice el reportaje “Desaparecidos” de The New York Times?

El reportaje comienza describiendo una realidad: que muchas de las personas desaparecidas en el país yacen en fosas clandestinas, fosas comunes o laderas desconocidas.

“Enterrados sin nombre, a menudo todo lo que queda una vez que sus cuerpos han desaparecido son las carcasas vacías de una persona: una sudadera ensangrentada, una blusa con volantes, un vestido hecho jirones”. Reportaje de The New York Times

También cuenta el trabajo de las madres que buscan en fosas clandestinas en Chihuahua con fotos de la ropa que encuentran con cuerpos no identificados.

Además, menciona la llamada “guerra sin fin contra el narcotráfico’' que habría comenzado en 2006 y que ha llevado el índice de homicidios a cifras récord cada año.

El texto señala que la crisis de desaparecidos en México es un testimonio de la incapacidad de un gobierno para enfrentar la inseguridad y avanzar en la identificación de estos cuerpos.

Así como el crimen organizado, el reportaje dice que este tipo de violencia prevalece por la propensión de las fuerzas de seguridad del Estado a participar, como en el caso Ayotzinapa.

Marcha por desaparecidos en Tijuana (Omar Martínez)

Localizar a desaparecidos es un reto “abismal”

The New York Times habló con Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, quien reconoció que localizar a los desaparecidos es una tarea monumental, “un reto abismal”.

Y el fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, explicó que la búsqueda ha avanzado por la tecnología forense y los equipos de búsqueda para encontrar cuerpos.

La más reciente protesta de colectivos de familiares ocurrió el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, cuando exigieron buscar a los más de 90 mil desaparecidos .

Frente a Palacio Nacional, las familias de desaparecidos pintaron el número “+90 000″ y la frase “¿Dónde están?”, con letras construidas con ropa donada por los mismos colectivos y personas solidarias.

En su pronunciamiento, las familias exigieron a AMLO reiterar su voluntad política en materia de desaparecidos junto a Adán Augusto López Hernández, nuevo titular de la Secretaría de Gobernación.

También aplaudieron la presentación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como respuesta a sus demandas en la materia, pero en México, diario se siguen reportando desaparecidos.