La familia de Viviana Garrido se manifiesta en las inmediaciones de Metro Ermita por 4 años de su desaparición, el pasado 30 de noviembre de 2018.

Familiares y amigos de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra se dio cita fuera de la estación del Metro Ermita a las 11:00 horas para exigir la continuación de su búsqueda con gritos de “Les falta Vivi”.

“¡Les falta Vivi!”, se manifiestan por 4 años de desaparición de Viviana Garrido

La familia de Viviana Garrido inició la cuarta manifestación anual por la desaparición de Viviana Garrido, quien desapareció el 30 de noviembre de 2018.

Viviana Garrido, quien entonces tenía 32 años, fue vista por última vez por una compañera de trabajo en una parada de autobús ; ella se dirigía a Metro Ermita, que se encuentra a 50 metros de la parada; no llegó a casa.

Por ello, su familia y amigos, acompañados por el colectivo “Hasta Encontrarles” se dieron cita en esta estación del Metro de la Línea 2 para exigir su localización.

La familia de Viviana Garrido se manifiesta para recordar que no está completa porque “Les falta Vivi” y continúan con la búsqueda; sin embargo, no realizaron cortes a la circulación por lo que no hay afectaciones viales en la zona.

La primera manifestación por la desaparición de Viviana Garrido se trató de una rodada por el primer año desde la última vez que fue vista, para exigir a las autoridades trabajar por su localización.

A 4 años de su desaparición, la familia denuncia omisiones en la investigación, como la ineficiencia de las autoridades en la búsqueda, así como la pérdida de material de video de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue vista por última vez.

Viviana Garrido desapareció camino a Metro Ermita en 2018

Ficha de búsqueda de Viviana (Especial)

La tarde del 40 de noviembre de 2018, Viviana Garrido, ingeniería bioquímica industrial, se encontraba con una compañera de trabajo, que dejó en la parada de autobús que se encuentra fuera de Metro Ermita.

Viviana se dirigió hacia la entrada del metro, a escasos 50 metros de la parada donde dejó a su compañera, para regresar a casa pero no llegó a su destino.

Horas después, su familia comenzó a preocuparse pues no llegó a casa y no respondía llamadas o mensajes, por lo que se reportó su desaparición a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades se negaron a responder las solicitudes de la familia para acceder a la geolocalización con el argumento de que Viviana Garrido no era la única desaparecida.

La familia comenzó a buscarla por su cuenta en hospitales sin tener éxito e incluso pidieron a comerciantes dentro y fuera del metro las cámaras de seguridad.

En 2019, se solicitó al entonces titular de la Fiscalía y plan de investigación conforme al Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación se negó al afirmar que no se encontraba en vigor dicho protocolo.