Fuego en el 23, la famosa tienda de tenis ubicada en la colonia Roma, sufrió un terrible robo; los dueños fueron amarrardos a punta de pistola mientras los delincuentes vaciaban el lugar.

Los hechos ocurrieron la el viernes 10 de diciembre, en la Ciudad de México. El dueño de Fuego en el 23 subió un par de videos a redes sociales en los que narró su lamentable experiencia, comentando que lo amagaron en el baño con una pistola.

Porteriormente, el dueño de Fuego en el 23 dijo que lo amarraron de las muñecas con cintas y le apuntaron con una pistola mientras los ladrones se llevaban todos los tenis de marcas reconocidas que tenía su tienda.

“Amigos, me vaciaron mi negocio aquí en la Colonia Roma. A punta de pistola, varios sujetos armados entraron y nos amagaron a mí y a mi mamá, nos robaron todo todo lo que teníamos, dejaron todo pues prácticamente pelón”

Ante lo sucedido, el dueño de Fuego en el 23 pidió a sus seguidores de Instagram y de TikTok que le ayudaran a etiquetar a la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, a la alcaldesa de Cuauhtémoc y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Me amagaron en el baño me esposaron con unas cintas y estuve suplicando por mi vida durante alrededor de no sé cuánto es porque estoy como en shock pero les pido por favor que me ayuden a etiquetar a la alcaldesa Sandra Cuevas que es aquí de la Cuauhtémoc y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al secretario de seguridad de aquí de la Ciudad de México, a Omar García Harfuch”

Dueño de Fuego en el 23