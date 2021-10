UNAM responde a AMLO: clases presenciales masivas hasta semáforo verde

México. - La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondió a la crítica del presidente AMLO sobre el cuestionamiento del regreso a clases presenciales.

La UNAM señaló que se han respetado los acuerdos tomados por los consejos técnicos de las diferentes escuelas y facultades, con el fin de un retorno gradual y seguro a clases.

UNAM destaca regreso a clases presenciales indispensables

En un comunicado, la UNAM destacó que se ha realizado el regreso a clases presenciales, en los casos en los que la asistencia de alumnos y maestros es indispensable.

Sin embargo, la máxima casa de estudios detalló que el regreso a clases presenciales se intensificará cuando la CDMX pase al semáforo epidemiológico color verde.

El regreso a clases presenciales se seguirá creciendo con medidas sanitarias, apuntó la UNAM.

“Como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde” UNAM

La UNAM destacó que el regreso a clases presenciales será de manera voluntaria y para quien no pueda asistir, continuarán impartiéndose clases a distancia.

UNAM dice que no ha parado ningún día

Por las criticas de AMLO a las escuelas públicas, la UNAM destacó que no se detuvo un solo día pese a los retos que impuso la crisis sanitaria por Covid-19.

“La UNAM no se detuvo un solo día y, no obstante los enormes retos y desafíos que trajo la crisis sanitaria, cumple cabalmente con las y los universitarios y con México, respetando la vida académica interna de la Universidad” UNAM

AMLO se lanza contra universidades que no han regresado a clases presenciales

En la mañanera del 7 de octubre, el presidente AMLO se lanzó contra las universidades y escuelas públicas que no han regresado a clases presenciales, como la UNAM.

El presidente AMLO cuestionó que si el personal de las universidades públicas está muy cómodo recibiendo dinero desde sus casas y sin correr ningún riesgo.

El mandatario señaló que no regresar a clases presenciales significa un atraso.

“Por qué no, muchas universidades no regresan a clases? (...) ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso”, expresó AMLO.