Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM responde a TV Azteca por ataques contra maestros

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó que los maestros cobren sin dar clases, como aseguró un reportaje de TV Azteca que fue transmitido el 28 de septiembre.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en un comunicado, explicó que lo difundido por TV Azteca “no corresponde a la verdad sobre la impartición de clases por la pandemia de Covid-19″.

Además, la facultad de la UNAM aprovechó para reconocer el trabajo de profesoras y profesores de las 16 Licenciaturas de sistema escolarizado, 8 del sistema de universidad abierta y educación a distancia y 15 programas de Posgrado que ofrece, ya que se han mantenido las clases pese a la pandemia.

En total, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM da clase a 11 mil alumnos.

Carta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (UNAM)

TV Azteca acusa que UNAM, IPN y UAM no dan clases y pagan a maestros

Un reportaje que fue difundido por Javier Alatorre, en TV Azteca, acusó que la UNAM, la UAM y el IPN no imparten clases y aún así pagan a maestros.

El reportaje recordó que desde el 20 de marzo de 2020 se pospusieron las clases presenciales.

Además, acusa que los profesores siguen cobrando pese a que no dan clases presenciales, aunque no ofrece pruebas de que no se esté impartiendo educación a distancia.

Dentro del reportaje se señala que “el mundo a pesar de la pandemia no se detiene”, y acusa que los estudiantes “no reciben la misma educación”.

La UAM, antes que la UNAM, había desmentido que no se impartieran clases, reiterando que se aplicó un protocolo para mantener la educación a distancia.

Hasta el momento el IPN no ha emitido una respuesta por el reportaje de Tv Azteca, que desdeña el modelo de educación a distancia de las escuelas.