Gibrán Echeverría murió en el Sportium ubicado en Desierto de los Leones, luego de caer dentro de las instalaciones del club; los padres del menor de edad aseguran que el deportivo trató de encubrir su muerte.

El 31 de octubre 2022, Gibrán Echeverría de 12 años de edad, asistió a su clase de futbol en el Sportium Desierto de los Leones; al terminar sus actividades el profesor a cargo se fue sin percatarse que el niño perdió su balón y quería recuperarlo.

Minutos después, Gibrán cayó de un domo y a las horas del accidente murió. Sin embargo, durante el tiempo que el menor de edad estuvo en espera de atención médica Sportium y el Hospital General Xoco mostraron negligencia.

Ahora, los papás del niño de 12 años buscan que el deportivo cierre sus puertas de manera definitiva, pues no quieren que lo que vivió su hijo lo pase otro niño, y lo que viven ellos, lo sufra otra familia.

El tutor de Gibrán, Antonio Marcial, detalló en entrevista para SDPnoticias lo que le pasó al niño, los avances que ha tenido la investigación y el papel que jugaron Sportium Desierto de los Leones y el Hospital Xoco en el accidente.

Conforme a lo dicho por el papá de Gibrán, el menor de edad asistía junto a sus hermanos al club Sportium Desierto de los Leones, donde tomaba clases de futbol y natación .

El día del accidente, el niño de 12 años de edad terminó su clase de futbol con un profesor que en realidad enseñaba parkour, ya que el titular de la actividad no asistió al club.

La clase de futbol terminó a las 5:50 pm, 10 minutos antes de que diera inicio la de natación, y el profesor, quien estaba a cargo de menores de entre 10 y 14 años, se fue de la cancha , que se ubica en la parte más alta del deportivo, dejándolos solos.

En los minutos siguientes, Gibrán Echeverría trató de recuperar su balón que había salido de las redes rotas que cubrían la cancha deportiva, las cuales, según el tutor del menor de edad, han permanecido en peligrosas condiciones durante meses.

De esa manera, Gibrán y otros niños que también trataban de recoger sus balones, salieron de la cancha en busca de sus objetos, sin embargo , Gibrán brincó sobre un domo que se rompió y cayó aproximadamente 6 metros abajo.

El tutor de Gibrán señala como negligencia y descuido por parte de Sportium el accidente de Gibrán, pues asegura que también hay vigilantes que observan lo que hacen los miembros del club a través de las cámaras de seguridad, y cuestiona por qué no hicieron nada para salvaguardar a su hijo .

Tras el accidente, en espera de la ambulancia, los funcionarios del Sportium Desierto de los Leones dieron la orden de sacar al niño del club y dejarlo en la calle hasta la llegada del carro de emergencias, lugar donde Antonio Marcial lo encontró.

La ambulancia llegó y el tutor de Gibrán subió junto con un empleado del club deportivo para trasladar al niño a un hospital, durante su traslado, un funcionario de Sportium habló por teléfono con el padre de la víctima, y acusó al menor de edad de ser el culpable de sufrir el accidente .

“Primero me habló un funcionario de Sportium, me dice, sabe qué, aquí la culpa la tiene el niño y le digo ¿por qué el niño? Me dice ‘porque él se subió a un lugar que no es peatonal, él corrió ese riesgo y el culpable es él’”

Tutor de la víctima