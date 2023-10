Luego de que en días recientes circularon videos en los que una mujer asegura que es la exnovia de Sandra Cuevas y que es víctima de acoso policial, la alcaldesa de Cuauhtémoc desmintió el rumor y acusó al partido Morena de fraguar esta noticia falsa.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas aseguró que nunca ha visto a la mujer que dice ser su exnovia. En este sentido, dijo no tener problemas con las preferencias sexuales de nadie, pero aseguró que no le gustan las mujeres.

Por si fuera poco, la alcaldesa de Cuauhtémoc hizo énfasis en que no solamente le gustan los hombres, sino que “le encantan los hombres” y de paso, presumió que actualmente tiene una lista de pretendientes.

“Acuso a Morena de esta situación... ponen a una mujer que en mi vida la he visto, una mujer que sale a decir que fuimos pareja. Yo no tengo problema con las preferencias de nadie, pero a mí no solamente me gustan los hombres, me encantan los hombres y tengo una lista de pretendientes, a mí no me gustan las mujeres” Sandra Cuevas. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas dice que Morena inventó historia de exnovia porque no pudieron probarle actos de corrupción

La alcaldesa Sandra Cuevas sostuvo que Morena fue quien inventó la historia de su exnovia, puesto que no le pudieron probar actos de corrupción, robo al erario y situaciones similares.

Para reforzar la hipótesis de que la historia fue creada por Morena, apuntó que todos los creadores de contenido afines al partido guinda están hablando de la supuesta relación que tuvo con la mujer.

Cuevas Nieves volvió a arremeter contra la mujer que asegura es su expareja, a la que calificó de “enferma”, por decir que ella la está persiguiendo, acosando y que le manda policías para molestarla.

“Como no pueden con mi trabajo, como no pueden evidenciar un tema de corrupción, un tema de robo al erario, pues entonces utilizan ese tipo de situaciones. ¿Esta mujer de dónde salió? Y lo vemos que es de Morena, porque ahora todos los youtubers de Morena están hablando de la supuesta relación sentimental de esta mujer” Sandra Cuevas

¿Sandra Cuevas tuvo una novia? Circula un video de TikTok que así lo asegura

En días recientes, un video circuló en TikTok en donde una mujer asegura haber sido novia de Sandra Cuevas cuando ambas se encontraban en un “anexo”.

En la grabación, la joven sostiene que durante los últimos días ha sido acosada por policías presuntamente enviados por la alcaldesa de Cuauhtémoc. Además de que no había hablado sobre la supuesta relación, porque Sandra Cuevas no la había molestado.

“Mi ex es Sandra Cuevas, la conocí en el anexo. Estuve guardando silencio mucho tiempo, porque no me había estado chingando. Ya terminamos esa perra y yo, güey, y no deja de mandarme patrulleros”, denuncia la mujer en el video.

La supuesta exnovia de la alcaldesa también cuenta que Sandra Cuevas vendía “tachas” haciéndolas pasar por dulces cuando se encontraba en el anexo. Asimismo, la joven señala que no puede hacerle nada, porque ella también es policía y está protegida.