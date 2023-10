La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que buscará destituir a la administradora de la Central de Abasto, Marcela Villegas Silva, tras el atercado que enfrentó en su primer día de recorridos por la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas aseguró que “no descansará” hasta que la administradora de la Central de Abasto sea destituida, pues señaló que es corrupta y una delincuente, así como “su clan”.

Sobre este tema, la aspirante al gobierno capitalino indicó que Marcela Villegas y su equipo de vía pública fueron quienes intentaron voltear la cuatrimoto en la que se transportaba a su llegada a la Central de Abasto y no locatatarios como también se ha difundido.

“Yo no voy a descansar hasta que se destituya a la administradora porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo de vía pública que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, son servidores públicos... no voy a descansar hasta que sea ella destituida y su clan”

El pasado 6 de octubre, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc denunció a Marcela Villegas por los delitos de:

La alcaldesa Sandra Cuevas advirtió que regresará a la Central de Abasto de la CDMX por petición de los locatarios, quienes la alertaron a volver como era su plan inicial.

Al respecto, señaló que “muchos” locatarios le escribieron para respaldarla y pedirle que no deje la situación así, luego de que se le impidió el paso para ingresar a la Central de Abasto.

Cuevas Nieves confirmó que sí regresará al lugar y lo hará “con la ley en la mano y no como una porra como lo hace Morena”.

“Quiero mandar un mensaje a los locatarios de la Central de Abasto, que muchos me empezaron a escribir y mucho me dijeron Sandra Cuevas va a regresar no va a dejar las cosas así, efectivamente, con la gran diferencia que yo no me comporto como una porra como lo hace Morena. Vamos a actuar con inteligencia y con la ley en la mano”

Sandra Cuevas