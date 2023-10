¿Son novios? El “romance” entre Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava sigue más vivo que nunca; ahora fue difundida una foto del alcalde de Cuajimalpa abrazando a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

En un evento llevado a cabo en la alcaldía Cuajimalpa, Adrián Rubalcava fue captado abrazando a Sandra Cuevas, pero esto fue parte de una dinámica sugerida por uno de los payasos invitados.

La dinámica consistía en recrear la icónica escena de la película Titanic en la que Jack Dawson abraza por la espalda a Rose DeWitt Bukater al frente del barco transatlántico.

Tal cual se les ordenó, Sandra Cuevas y Adrián Ruvalcaba recrearon la escena de la película. Tras preguntar si “había alguien con vida”, el edil de Cuajimalpa corrió a abrazar a la perredista. A pesar de que el público presente pedía “beso, beso”, se limitaron a darse un romántico abrazo.

Asimismo, en el evento ambos ediles se tomaron una foto con unas gorras con la leyenda “Aferrado”.

Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava (Cortesía)

¿Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava son novios?

Durante meses se ha rumorado que Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava son novios, pero a pesar de las diversas muestras de afecto entre ambos, hasta la fecha no ha habido una confirmación oficial.

Sin embargo, la señal más clara que podría confirmar el rumor de un posible noviazgo entre ambos llegó cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc publicó una fotografía en la que Rubalcava la abraza tiernamente mientras se encuentran sobre una cuatrimoto y ella asegura que “quiere que él sea su copiloto en la vida”.

Cabe recordar que en el pasado ha habido otras claras señales de la confianza y complicidad entre ambos, tal como cuando ambos “perrearon” a ritmo de ‘La Bebé’ de Peso Pluma en un evento musical.

Por si fuera poco, en entrevista con Adela Micha en junio pasado, Sandra Cuevas fue cuestionada al respecto, pero no confirmó su relación con Adrián Rubalcava , pero dio guiños contundentes.

“¿Andas con él?”, preguntó Adela Micha. “No (...) no todavía no andamos”, respondió Sandra Cuevas. Más adelante en la entrevista, la periodista insistió: “¿Anda queriendo?”. “No creo”, respondió nerviosa la alcaldesa.

Del alcalde de Cuajimalpa, Sandra Cuevas dijo que “es un hombre muy guapo, muy inteligente, nos parecemos mucho, amamos lo que hacemos, trabajamos 23 horas al día, nos entedemos”.

Con este copiloto no solo recorrería toda la #CDMX, también el mundo entero. pic.twitter.com/VCgskFky32 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 15, 2023

Sandra Cuevas quiere a Adrián Rubalcava de copiloto en la vida y rompe corazones

Luego de que la tarde de este domingo Sandra Cuevas publicara una foto junto Adrián Rubalcava, acompañada de un mensaje en donde señala que lo quiere de copiloto en la vida, la alcaldesa de la Cuauhtémoc rompió corazones.

Esto debido a que el posteo se llenó de comentarios que le deseaban suerte en esta relación pero que dejaba a sus seguidores con el corazón roto .

Mensajes como el famoso meme “duren” o “siempre espectador” fueron algunos de los que se pudieron leer en la publicación de la foto junto al alcalde de Cuajimalpa.