Ante la colocación de espectaculares y pósters de Sandra Cuevas por su Primer Informe de Gobierno, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc se han manifestado y llamado a quitar los materiales de promoción de la funcionaria.

Las intenciones no han quedado solo en redes sociales, sino que personalmente varios de ellos han comenzado a quitar los pósters que están cerca de sus casas o en los trayectos que recorren.

El usuario @godomarto publicó videos quitando los pósters en su edificio y llamó a los internautas a hacer lo mismo.

Por lo pronto ya empecé con unos pegados en el edificio donde vivo, que además algunos tapaban a la Rosalía, y eso sí que no, mi chula pic.twitter.com/76Je7LEzd8 — Marto (@godomarto) October 17, 2022

Detienen a 2 personas por quitar pósters de Sandra Cuevas

No obstante, no corrieron con la misma suerte dos usuarios más, uno/a de ellos identificado/a en Twitter como @anarcomenudista quien denunció que la policía en la alcaldía Cuauhtémoc los detuvo y esposó por retirar dicha propaganda en avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma.

Al menos tres personas que aparecen en un video, se presentaron como “parte de la alcaldía” Cuauhtémoc y llamaron a una patrulla.

Supuestos funcionarios de Sandra Cuevas (Captura de video )

El argumento se basó no en arrancar la el material sino en haber tirado basura, por lo que la tomaron y fueron a tirarla en el contenedor de una tienda de conveniencia.

A pesar de ello fueron presentados ante el juez en el Juzgado Cívico CUH-2, pero no les pudieron fincar responsabilidades porque no tenían pruebas de que hubieran tirado basura y menos dieron un argumento específico por el retiro del material.

De hecho, los videos que grabaron los policías fueron al recoger los pósters y no al tirarlos.

el cadenero le pregunta que ese wey quién chingados es y éste le responde que 'es de la alcaldía'

viendo que planeaban negarnos el acceso y que seguían ahí viendo qué hacíamos, resolvimos ir a tirar la basura a un oxxo

en este video se identifican como empleados de la alcaldía pic.twitter.com/qIJZXFIbLD — babis (@anarcomenudista) October 16, 2022

Una de las cosas que más molestaron a los usuarios detenidos es que las autoridades de Ministerio Público y la policía se les dijeron repetidamente que “no hicieran cosas buenas que parecen malas”.

Lo cual les causó mayor molestia pues no está en Sandra Cuevas determinar qué está bien y qué no en la actuación de los ciudadanos; además de que la actuación de las autoridades no tendría porqué basarse en percepciones sino en la ley

Solo la propaganda electoral permite difusión de pósters, como los de Sandra Cuevas

El político y excandidato independiente a alcalde en Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, compartió en sus redes sociales información sobre por qué es ilegal difundir espectaculares y pósters por el primer Informe de Gobierno de Sandra Cuevas.

Y es que dijo que el artículo 403 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en su artículo 5, no considera la difusión de informe de labores como propaganda electoral, pues solo esta se puede colocar en postes y mobiliario urbano.

Únicamente se pueden difundir gallardetes como medios publicitarios cuando contengan información cívica y cultural, de acuerdo con el articulo 14 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, por lo que nuevamente los informes no con parte de información cívica o cultural.

El político no dejó atrás el alto grado de contaminación visual y ambiental.