Sandra Cuevas, quien es candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y ex alcaldesa, denunciará a Santiago Taboada por mandar “sicarios” a golpear a personal de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

Y es que Sandra Cuevas denuncia que el candidato a jefe de gobierno por la coalición del PRI-PAN-PRD en la CDMX es el responsable de golpear a personal de esta alcaldía por “ no querer trabajar con él”.

Además, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc acusó que Santiago Taboada se alía con criminales y es un violentador de mujeres , razón de sobra por la que no puede ganar las elecciones 2024.

Santiago Taboada revive a José Antonio Meade y revela que aprendió del ex candidato presidencial

Por medio de un video compartido en redes sociales, la candidata a senadora en las elecciones 2024 y ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, acusó que Santiago Taboada mandó a “sicarios” a golpear a servidores públicos de esta alcaldía.

Esto después de que una mujer identificada como Brenda fuera golpeada la tarde de este viernes 15 de marzo en la colonia Roma Norte.

Brenda contó que estaba sentada esperando que llegara el seguro de su camioneta después de que le robaran las llaves cuando llegó un hombre que comenzó a golpearla en la cara.

La mujer, que trabaja como personal de la alcaldía Cuauhtémoc, narra que después de ese primer ataque, llegaron aproximadamente otros 25 “sicarios” que la golpearon.

Además del daño físico y psicológico que recibió, a Brenda no solo le robaron las llaves de su camioneta, sino también el dinero que acababa de cobrar y su teléfono.

Sandra Cuevas aseguró que denunciará formalmente a Santiago Taboada ante la Fiscalía de la CDMX por violentar al personal de la alcaldía con “sicarios”.

La candidata a senadora por Movimiento Ciudadano sostuvo que el aspirante a jefe de gobierno agredió a gente de estructura, que lo único que hace es trabajar en la alcaldía Cuauhtémoc, para que no retiren su propaganda política.

Asimismo, Sandra Cuevas añadió que Santiago Taboada está utilizando a grupos delictivos de esta alcaldía para agredir al personal público por “no querer trabajar con él”.

Y quiero decirte algo, Santiago: yo podré ya no ser alcaldesa de Cuauhtémoc, pero yo no voy a dejar sola al equipo de la Cuauhtémoc. Mucho menos voy a dejar sola a una mujer que tú acabas de mandar violentar; así como acabas de mandar violentar a estos señores, así como acabas de mandar vandalizar y robar esta camioneta que corresponde a la alcaldía de Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas manifestó que el personal golpeado por los “sicarios” no son delincuentes, sino trabajadores, y cuestionó si esa es la forma en la que Santiago Taboada quiere gobernar la CDMX.

¿Así es como quieres gobernar esta ciudad? ¿Aliándote con los delincuentes, con el crimen organizado de la Cuauhtémoc? Aquí topaste con pared, ¡topaste con pared! Aquí no vuelves a tocar a ninguna mujer de la Cuauhtémoc. Aquí no te vuelves a meter con ninguna mujer. Y no vuelvas a dejar a una mujer como la que acabas de dejar.

Sandra Cuevas