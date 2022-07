Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció que la demarcación que encabeza, se encuentra ante una escasez de gasolina debido a que afirmó, Pemex no es capaz de abastecer el combustible.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas acusó que debido a la falta de gasolina en la alcaldía Cuauhtémoc, también se han generado retrasos en diferentes servicios.

Así lo señaló Sandra Cuevas al indicar que por la escasez de gasolina en Cuauhtémoc debido a la incapacidad de Pemex para abastecer combustible, diversas unidades de servicios no han podido circular.

Al denunciar la escasez de gasolina, Sandra Cuevas explicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum , entregó por adjudicación directa la distribución de gasolina a Pemex.

Sin embargo, añadió Sandra Cuevas, Pemex ha demostrado que no es capaz de abastecer de las cantidades de gasolina necesarias, al menos a la alcaldía Cuauhtémoc.

Por dicha situación, indicó, los camiones de basura, los de arbolado y los vehículos tanto de desazolve, como las unidades especializadas en el bacheo de las calles, no han pido trabajar.

Sobre dicha situación, Sandra Cuevas advirtió que desde el pasado mes de junio, las unidades en cuestión han presentado problemas para ofrecer sus respectivos servicios .

“Tenemos un desabasto de gasolina, esto se debe por la adjudicación directa que el gobierno de la CDMX a cargo de la jefa Claudia Sheinbaum pardo, le hizo a Pemex (...) Al no estar preparado para atender la CDMX, pues ha tenido algunos errores graves (...) Nos está provocando que no puedan salir a trabajar desde junio la flotilla completa de los camiones de basura. No han podido salir al 100 por ciento los camiones de arbolado, todo el equipamiento de vialidades, estos son los vehículos que bachean y los vehículos para hacer desazolves”

Sandra Cuevas