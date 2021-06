Alessandra Rojo de la Vega, diputada local en la Ciudad de México (CDMX), pidió denunciar los casos de violencia sexual por parte de Ricardo Ponce, conferencista de “autosanación”.

A través de Instagram, Alessandra Rojo, diputada local del Partido Verde, retomó la denuncia que hizo la youtuber Maire Wink contra Ricardo Ponce.

“Maire cuenta cómo este experto en liberación emocional usa sus conocimientos y su popularidad en redes sociales para servirse de lo que quiere, cuando lo quiere” Alessandra Rojo, diputada local del Partido Verde en CDMX

Diputada dice que Ricardo Ponce es un experto en manipulación

La diputada de la CDMX pidió denunciar todos los casos de abuso sexual por parte de Ricardo Ponce y lo acusó de ser un experto en manipulación.

“De lo que es experto este señor es en manipulación, no sabemos de cuántas mujeres ha abusado, pero ya basta, el silencio ya no es su cómplice, salgan y denuncien, llénense de valor. Ustedes no tienen porque tener pena, ustedes son víctimas de un engaño y eso se debe castigar” Alessandra Rojo, diputada local del Partido Verde en CDMX

Exhibe a Ricardo Ponce diciendo que el feminismo es un rechazo a ser mujer

Alessandra Rojo retomó un vídeo donde Ricardo Ponce asegura que el feminismo en el rechazo a ser mujer.

“Entonces me tengo que hacer más hombre yo y si no sana eso, va a salir a las calles a pelear por el feminismo. Y el feminismo no es más que un rechazo a ser mujer”, dice Ricardo Ponce en el vídeo.

La diputada de la CDMX condenó las afirmaciones del conferencista y destacó que el feminismo sirve también para denunciar los actos de violencia sexual.

Youtuber Maire Wink acusa a Ricardo Ponce de ser líder de una secta sexual

El 29 de mayo, Ricardo Ponce, conocido conferencista y supuesto creador de la ‘autosanación’, fue acusado de ser líder de una secta sexual.

La youtuber Maire Wink compartió su testimonio de cómo fue víctima de Ricardo Ponce, durante un retiro en Bacalar, Quintana Roo.