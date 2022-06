El senador de Morena, Ricardo Monreal, se definió; acusó que “no han dejado trabajar” a Sandra Cuevas como alcaldesa de la Delegación Cuauhtémoc en la CDMX.

Tras las polémicas que han envuelto a Ricardo Monreal por las exclusiones que ha sufrido de parte de Morena y AMLO, el senador volvió a generar ruido en los medios.

En esta ocasión Ricardo Monreal habló sobre la situación que atraviesa Sandra Cuevas con el Tribunal de Justicia Administrativa; el morenista dijo que no dejan trabajar a su amiga, la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Despertando así, nuevamente, los rumores de que supuestamente traicionó a Morena en las elecciones 2021 en la Ciudad de México (CDMX), donde el partido no obtuvo los resultados esperados.

En entrevista con Los Periodistas, Ricardo Monreal habló sobre la situación jurídica que atraviesa su amiga Sandra Cuevas; el senador acusó que no la dejan trabajar.

Luego de que fue cuestionado por los rumores que lo imputan de trabajar junto a la oposición y lograr el fracaso de Morena en diversas alcaldías de la CDMX, incluída Cuauhtémoc donde gobierna Sandra Cuevas, Monreal respondió.

Conforme a sus palabras, Sandra es su amiga, y la estima mucho, pero él no es el responsable de que la panista haya derrotado a Morena en los comicios.

Asimismo, Ricardo Monreal señaló que no han dejado trabajar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien nuevamente se encuentra envuelta en una polémica jurídica al ser inhabilitada de su cargo el pasado lunes 13 de junio.

Ante la situación, el senador de Morena acusó que el gobierno no la deja trabajar, y cuando cuestionaron si se refiere a Claudia Sheinbaum, comentó que eso no lo sabe con certeza.

“Lo de Sandra, esa amiga mía, la estimo; por cierto, no la han dejado trabajar, ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar(...)

El gobierno no la ha dejado de trabajar, porque no sé si sea Claudia Sheinbaum, no me atrevo a tanto, pero no la han dejado trabajar”.

Ricardo Monreal