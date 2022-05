Al señalar que se encuentra “muy espantado”, el repartidor que fue detenido luego de agredir a un automovilista en calles de Polanco, en la CDMX, dio su versión sobre los hechos.

Así lo hizo el repartidor de la plataforma de delivery, Uber Eats, por medio de un video que circula en redes sociales tras la viralización de la grabación en la que aparece agrediendo a un automovilista.

En su versión sobre lo ocurrido el pasado 10 de mayo, el repartidor acusó que el automovilista se pasó un alto y golpeó la motocicleta en la que se transportaba.

Luego de ser detenido por la agresión en contra de un automovilista en Polanco, en la CDMX, se difundió un video en el que el repartidor dio su versión sobre lo ocurrido.

Por medio de su cuenta de Twitter, el colectivo de repartidores “Ni un Repartidor Menos” , compartió el video en el que el trabajador socio de Uber Eats, relató su versión.

En su relato, el repartidor se dijo “muy espantado” por la reacción en redes sociales y medios de comunicación, ante el video donde aparece agrediendo a un automovilista en Polanco.

Tras señalar que sí trabaja como repartidor para la plataforma Uber Eats, de la cual es socio, el empleado indicó que quería generar un poco de dinero para llevar a casa en pleno 10 de mayo .

Sin embargo, ocurrió el incidente en calles de Polanco del que refirió, nunca le había pasado algo similar y que tuviera un impacto de la misma magnitud.

“Yo trabajo para la plataforma de Uber Eats, es 10 de mayo, yo quería pues generar un poco para llevar un poco a casa, para mi mamá. Pero pues (...) ahorita me estoy enterando por medio de redes sociales y todos los periódicos. Nunca me había pasado algo así tan impactante”

Sobre lo ocurrido con el automovilista, el repartidor indicó que mientras transitaba sobre una avenida llegó a un cruce, donde él tenía el semáforo en verde, por lo que siguió avanzando.

Sin embargo, el automovilista que circulaba en un vehículo Versa sobre la calle perpendicular a la suya, se pasó el alto, lo cual derivó en que el conductor le pegara a su moto.

Debido a ello, el repartidor se detuvo para pedirle al automovilista que le pagara el golpe, pero el conductor del Versa se negó a pararse e incluso optó por escapar del sitio.

“Venía en una avenida, yo tengo el semáforo en verde y voy pasando. El chiste es que viene un carro Versa sobre el lado contrario y se pasa el alto y todavía que se pasa el alto, me pega en el escape de mi moto. En el momento que él me pega yo me detengo para que me pague el golpe de mi moto, a lo que él acelera el carro e incluso se le rompió su defensa”

Repartidor