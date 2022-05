Óscar R, el repartidor de Uber detenido por agresiones contra una familia, denunciará a diferentes autoridades de la Ciudad de México (CDMX) por golpearlo y torturarlo.

El pasado jueves 12 de mayo Óscar Alberto R, alias “el Jirafa” , fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esto luego de que se denunció a través de redes sociales que el joven agredió a una familia.

Posteriormente la mamá del repartidor de Uber acusó que su hijo fue golpeado por elementos de la Fiscalía, por lo que el joven presentaría cargos contra las autoridades “por golpearlo y torturarlo”.

Mediante un escrito en Twitter la cuenta “Ni una repartidora menos” anunció que se presentarán cargos contra diferentes autoridades de la CDMX ,también exhibió fotografías de los golpes que le realizaron a Óscar R, el repartidor de Uber.

De acuerdo con la publicación, procederán con todo el peso de la ley contra los oficiales que golpearon y torturaron al repartidor de Uber tras su detención.

Asimismo, compartieron que se presentarán denuncias contra:

Mediante un vídeo el repartidor de Uber señaló las agresiones que vivió por parte de los elementos de la Fiscalía de la CDMX, conforme a sus palabras, los judiciales lo amenazaron y sembraron droga durante su detención .

Igualmente, el joven explicó que, contrario a lo señalado por las autoridades capitalinas, su detención se realizó en su domicilio en la colonia el Paraíso y no en el cruce de Chivatito y Paseo de la Reforma.

Óscar R acusó que los policías lo golpearon para que contará la versión de los hechos que ellos le dictaron, inclusive comentó que le dijeron que de no hacerlo lo matarían a él y a toda su familia.

El repartidor de Uber expusó que es una injusticia lo que le pasó y detalló las agresiones que recibió por parte de los elementos:

“Espero que si ves este vídeo pues me regreses mi teléfono poli, yo a ti no te hice nada, yo no ví al niño arriba del coche. De corazón pido disculpas al niño y a los papás, pero sí me gustaría que se arreglara esto de la manera más tranquila. No se vale meter a la cárcel a una persona inocente a donde está la gente más avanzada, ¿no?”

Repartidor de Uber