René Bejarano niega tener vínculos con las empresas relacionadas con las Utopías que Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), construyó en Iztapalapa.

Esto después de las acusaciones de Santiago Taboada, también candidato a la Jefatura de Gobierno de la alianza Va por la CDMX, en el segundo debate chilango en el que denunció un supuesto desvío de recursos en las Utopías bajo la empresa Constructora Trueno, la cual vinculó a Bejarano.

El equipo de campaña de Santiago Taboada acusó que la Constructora Trueno tiene como socios a Mario Landgrave Ibáñez y María del Pilar Landgrave Ibáñez, quienes son hermanos de José Luis Landgrave Ibáñez, abogado de René Bejarano en 2004.

Además señalan que José Luis Landgrave Ibáñez tiene un hijo que trabajó con Bejarano en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Aseguran que la Constructora Trueno además recibió contratos por 98 millones de pesos entre 2019 y 2023, relacionados con las Utopías de Clara Brugada.

También señalan a otras empresas como Building Games que formarían parte de este esquema donde más de 250 millones de pesos fueron pagados a las empresas que facturan entre sí en el proyecto de las Utopías.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, René Bejarano negó conocer a los hermanos de José Luis Landgrave Ibáñez.

Además ,negó tener vínculos con la Constructora Trueno de ningún tipo, por lo que sostuvo que las acusaciones en su contra están muy forzadas, también negó ser un cercano colaborador de la campaña de Clara Brugada.

Recordó que él apoyaba desde un principio a Omar García Harfuch en la candidatura por la CDMX y no a Clara Brugada, por lo que negó si quiera tener una relación económica con ella.

Asegura que estos ataques sólo son para dañar electoralmente la campaña de Clara Brugada que calificó como un “ardid electoral”

“A ellos no los conozco yo, no tengo ninguna relación ni con la empresa ni con ellos. Está muy forzada la acusación no hay ninguna prueba que me vincule a ninguna transacción económica, financiera, depósito, acciones, nombres, sociedad anónima, participación en ninguna licitación de ningún tipo.

Si yo tuviera alguna relación económica que a mí me beneficiara con Clara o con su gobierno la hubiera apoyado y apoyé a Omar”

René Bejarano