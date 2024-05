El jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, descartó que exista una fosa clandestina en la capital, y señaló a Ceci Flores de hacer un “montaje”.

Fue en la conferencia mañanera de hoy 2 de mayo que Martí Batres afirmó que las autoridades de la CDMX descartaron la existencia de una fosa y un crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac.

En ese sentido, acusó que la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, realizó un montaje con fines electorales para afectar al gobierno de la CDMX de cara a las elecciones 2024.

Sus palabras se dieron luego de que Ceci Flores acusó el hallazgo de restos humanos quemados en un cerro en los limites de Iztapalapa y Tláhuac.

Martí Batres afirmó que luego de la denuncia que realizó Ceci Flores en redes sociales, en donde dijo que encontró un crematorio y una fosa clandestina en la CDMX, se realizaron la s investigaciones y se descartó tal situación.

Según dijo, las autoridades de la CDMX realizaron investigaciones para dar con el paradero de las personas cuyas identificaciones se encontraban en el territorio señalado, y las encontraron con vida.

Se trata del menor de edad Álvaro N y de Laura Angélica N, cuyas identificaciones fueron halladas por Ceci Flores y madres buscadoras de Sonora en el cerro de Iztapalapa, y por lo que se señaló su posible desaparición y asesinato.

Asimismo, Martí Batres compartió que los restos encontrados por parte de Ceci Flores fueron sometidos a análisis, encontrando que son pertenecientes a caninos, y no a seres humanos.

Ante esto, señaló que es falso que exista un crematorio y/o fosa clandestina en el cerro ubicado en los límites de Iztapalapa y Tláhuac .

Tras expresar la falsedad de la fosa clandestina, Martí Batres afirmó que todo lo que sucedió los pasados 30 de abril y 1 de mayo por parte de Ceci Flores, corresponde a “un movimiento político”.

El jefe de gobierno de la CDMX aseguró que se trata de acciones para afectar al gobierno de la ciudad en la temporada electoral, por lo que sería un “montaje”.

Sin embargo, subrayó que las dependencias del gobierno actuaron con rapidez, eficacia y profesionalismo, por lo que se trató de un “montaje frustrado”.

Igualmente, Martí Batres aseguró que la visita de Ceci Flores y las madres buscadoras de Sonora y Chihuahua se da en un contexto extraño.

Ello al llegar a la CDMX de manera “repentina” y sin avisar a las autoridades o colectivos de buscadores capitalinos, quienes, agregó, se deslindaron de su búsqueda y criticaron su actuación .

Pues, según dijo el jefe de gobierno capitalino, los colectivos cuestionaron a Ceci Flores el no llamarlas para dar aviso de la búsqueda, ya que no se pudo cercar el trabajo de las autoridades.

Cabe destacar que fue un grupo de madres buscadoras quienes cuestionaron a Ceci Flores por no avisarles sobre la denuncia de la fosa clandestina o crematorio.

Además, indicaron que su actuación fue errónea, pues debió avisarles de la presunta denuncia anónima para que ellas acompañaran y apoyaran su búsqueda, para así también cuidar el trabajo de las autoridades, quienes después les negaron el ingreso a la zona.

“Es una falta de respeto muy grande para las familias de desaparecido de la CDMX y de los colectivos, yo creo que como compañeras tenemos que tenernos un respeto si la señora tiene puntos, pues debería comunicarlo con las colectividades de aquí para poder trabajar en conjunto y que no pase esto que no esta afectando en este momento (...) no nos estarían revictimizando al no dejarnos pasar”.

Madres buscadoras de la CDMX