La elefante Annie, un animal que fue abandonado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, llegó al Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México (CDMX), según confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Annie, una elefante de 35 años de edad, fue encontrada el miércoles 20 de marzo, dentro un predio en Lagos de Moreno, encadenada de una de sus patas, sin agua, ni alimento y visiblemente estresada.del

Este caso generó reportes ciudadanos ante la Profepa, instancia que solicitó el apoyo de especialistas del Zoológico de Guadalajara para realizarle una evaluación médica al elefante Annie, gracias a la cual se llegó a la siguientes conclusiones:

“La Elefanta no se observa estado crítico, pero sí es visible una condición corporal pobre, lo que puede ser signo de no tener una dieta óptima, de acuerdo a su especie y edad. Las instalaciones, sin duda, no cumplen en ningún aspecto con los estándares para el cuidado y manejo de elefantes; no cuentan con instalaciones para el contacto protegido y seguro con ella, no se observó una charca de agua ni de lodo, elementos fundamentales para la hidratación de las elefantes y protección de su piel”

Luis Soto, especialista del Zoológico de Guadalajara