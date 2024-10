El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy lunes 28 de octubre, ya que esta mañana un usuario reportó en video la generación de humo en una unidad de la Línea A, mientras que la Línea 8 sigue con retrasos como sucedió la última semana.

A las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó que hubo menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de la Línea A y Línea 8.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios, es importante decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 28 de octubre.

Un usuario del Metro CDMX reportó en video la generación de humo en una unidad de la Línea A, situación por la cual afirmó que dicho tren se mantuvo detenido al menos 7 minutos en la estación Guelatao.

En ese marco, distintos usuarios de la Línea A hicieron los siguientes reclamos en redes sociales:

El personal del Metro CDMX explicó que se realizó la revisión de una unidad de la Línea A:

La Línea 8 del Metro CDMX sigue con retrasos en su servicio de la misma manera que la semana pasada, hecho por el que distintos usuarios se manifiestan en redes sociales después de las 7:30 de la mañana.

“No digan mamadas con sus 6 minutos en línea 8, no avanzan los trenes y los que llegan a constitución ya no dan servicio, no hay afluencia, ustedes la están generando por cerrar la ratonera cuando no hay mucha gente en el andén.

Ya mejor muévanse idiotas negligentes”

Usuario del Metro