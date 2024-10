Hoy lunes 21 de octubre el Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que debido al clima de lluvia que prevalece en el país se estableció una marcha de seguridad en 9 de sus rutas, donde los usuarios reportan retrasos en el servicio.

A las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó no más de 8 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de diferentes Líneas.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios, es importante decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 21 de octubre.

El Metro CDMX informó hoy 21 de octubre sobre el establecimiento de una marcha de seguridad en 9 de sus rutas; esto debido al clima de lluvia que prevalece en el país.

Las Líneas en las que se implementó esta medida de seguridad son:

Usuarios del Metro CDMX reaccionaron tras el anuncio de hoy 21 de octubre hecho por el personal de Sistema de Transporte Colectivo (STC), en el cual se informó sobre la implementación de una marcha de seguridad en diferentes rutas.

En ese sentido, después de las 7:30 de la mañana se reportan retrasos en diferentes rutas, siendo la Línea 2, Línea 3 y Línea 7 de las más afectadas según los reportes de distintos usuarios.

“¿Qué pasa en la línea 2?? Es enserio?? Si no es la 3 es la 2 si no es la 7 pero ninguna línea funciona bien llevamos más de 6 minutos parados en San Antonio abad que están esperando??? Porq no avanza??? Necesito llegar ya!!!!”

Usuario del Metro