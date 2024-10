El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio hoy viernes 18 de octubre, ya que esta mañana existe alta afluencia de pasajeros en la Línea 2 y Línea 8 del transporte público.

A las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó no más de 7 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas. Sin embargo, esta información fue rechazada en redes sociales por los usuarios de la Línea 2 y Línea 8.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios, es importante decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 16 de octubre.

La Línea 2 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio hoy viernes 18 de octubre, hecho por el que el personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) explicó que dicha ruta cuenta con alta afluencia de pasajeros después de las 7:30 de la mañana.

Y esta fue la respuesta del Metro CDMX:

La Línea 8 del Metro CDMX también se ve afectada hoy viernes 18 de octubre; la ruta cuenta con alta afluencia de pasajeros después de las 7:30 de la mañana, hecho que sigue generando reportes en las redes sociales del STC.

“No mientan ineptos, estás no sin horas de alta afluencia en línea 8, es la afluencia que provocan ustedes con su maldita negligencia, mejor ya muevanse, no mamen, siempre lo mismo, 15 minutos para salir de constitución y no así salimos”

Usuario del Metro