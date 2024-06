En su programa ‘Netas Divinas’, Paola Rojas, recordó el día que se le lanzó a un hombre y la tremenda bateada que le dieron.

Paola Rojas, de 47 años de edad, es una de las periodistas y conductoras de televisión más bellas e inteligentes de la actualidad.

Con esas características, cualquiera pensaría que basta con que Paola Rojas pida algo, para obtenerlo.

Sin embargo, la propia Paola Rojas confesó que hasta en su caso, las cosas no son tan simples como pareciera y hasta a ella la han bateado.

Paola Rojas cuenta el penoso día en que le pidió un beso a un hombre y la pararon en seco

La confesión de Paola Rojas sucedió en un programa de Netas Divinas, donde las conductoras hablaron del cuidado y congruencia que la gente debe tener al sumarse a algunas causas sociales.

La charla parece haber llevado a Paola Rojas a concluir que ella sería un ejemplo de que es fácil caer en contradicciones cuando alguien se suma a una causa sin analizar todo lo que eso implica.

En su caso, Paola Rojas recordó que a pesar de pronunciarse constantemente en contra del acoso sexual, ella en algún momento de su vida habría incurrido en una conducta de ese tipo.

Según contó, esto sucedió hace muchos años, cuando todavía era soltera y había acudido a una reunión de amigos.

A la hora de regresar a su casa, se dio cuenta de que delante de ella iba en un coche un hombre que le había fascinado en la fiesta.

“En esta idea de que el hombre siempre está dispuesto, y, ‘¿cómo me va a decir que no a mi?’, ya sabes, loca de amarrar; entonces, no sé qué señal le hago para que se detenga”, dijo la periodista.

Cuando el hombre paró la marcha de su vehículo, Paola Rojas se aproximó hasta él y, según contó, le dijo, “Oye, ¿me das un beso?”.

Ante la confesión, Paola Rojas se cubrió el rostro con las manos por vergüenza, mientras una de sus compañeras la felicitaba y otras se mostraban sorprendidas por lo lanzada que había sonado la periodista.

¿Qué pasó después? “No quiso”, gritó Paola Rojas, manteniendo la expresión de vergüenza.

Conductoras de Netas Divinas arropan a Paola Rojas y descartan que haya cometido acoso sexual

Su compañera Natalia Téllez, de 38 años de edad, consideró que había actuado bien, pues antes de realizar cualquier acción, pidió permiso.

Sin embargo, Paola Rojas reprobó su actuar, señalando que “no era el contexto, lo hice detenerse en la calle, él se bajó por caballero, para ayudarme y yo lo único que tenía era [ganas de ligar]”, según comentó.

En contraste, sus compañeras consideraron que al final de cuentas actuó bien, ya que nunca invadió el espacio personal del sujeto.