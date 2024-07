Paola Rojas y Emmanuel Palomares se reencontraron tras rumores de un romance y hubo de todo en Netas Divinas, hasta se volvieron a seducir.

En 2023, Paola Rojas -de 47 años de edad- y Emmanuel Palomares -de 33 años de edad- fueron relacionados sentimentalmente.

Incluso se dijo que se habían comprometido, pero Paola Rojas aclaró que su pareja es Marcelo Imposti, de 56 años de edad.

Paola Rojas y Emmanuel Palomares se volvieron a ver y la química entre ellos es innegable

Después de los rumores, Paola Rojas y Emmanuel Palomares volvieron a estar junto en Netas Divina y el shippeo volvió a surgir entre sus fans.

Paola Rojas se mostró nervioso al estar sentada con Emmanuel Palomares y bromeó con que al verlos juntos los iban a ‘casar de nuevo’.

Paola Rojas y Emmanuel Palomares se reencontraron en Netas Divinas (Captura de pan)

“Se nos ocurrió bailar y nos matrimoniaron, imagínate”, recordó Paola Rojas sobre los rumores de una relación con el actor.

El buen humor de Consuelo Duval -de 55 años de edad- no podía faltar y se declaró ‘fan’ de su “relación”.

Emmanuel Palomares expresó que hubiera sido interesante casarse con Paola Rojas y ella expresó que se la pasarían mejor con “otro tipo de acercamiento”.

Paola Rojas se sintió en confianza con Emmanuel Palomares y se la pasaron bromeando coquetamente.

Al final, las conductora de Netas Divinas le expresaron su estima a Emmanuel Palomares: “Lo queremos mucho ¿verdad?”.

Paola Rojas se puso nerviosa cuando Emmanuel Palomares la abrazó (Captura de pantalla)

Paola Rojas y Emmanuel Palomares se abrazaron y hasta baile hubo

Cuando Paola Rojas expresó que Emmanuel Palomares era muy querido en Netas Divinas, el actor le dio un abrazo.

Paola Rojas parecía nerviosa y hasta se burló de que Consuelo Duval se iba a poner celosa: “Acuérdate que no me puedes abrazar mucho porque Consuelo me ahorca”.

Asimismo, las compañeras de Paola Roja la incitaron a bailar con Emmanuel Palomares y ellos accedieron.

El actor se quitó el saco y Paola Rojas hasta se sorprendió, posteriormente comenzaron a bailar: “Que nos vuelvan a casar”, dijo Paola Rojas.

Emmanuel Palomares parecía muy cómodo tomando de la cintura a Paola Rojas y ella sonreía coquetamente.