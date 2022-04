A pesar de que para mucho el Viernes Santo es un día de asueto, el programa de Hoy no Circula funcionará de manera habitual este 15 de abril.

Esto quiere decir que algunos carros no podrán circular sino hasta después de las 10 de la noche en la Ciudad y el Valle de México.

Si no sabes si tu auto circula o no hoy, aquí te decimos qué carros no lo hacen este Viernes Santo.

¿Qué carros no circulan este Viernes Santo?

Este Viernes Santo, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, por lo que habrá restricciones para los vehículos con:

Engomado azul

Placas terminación 9 y 0 (con hologramas 1 y 2)

Estas restricciones aplican para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), a partir de las 05:00 y hasta las 22:00 horas del 15 de abril.

Cabe señalara que, aunque éstas son las condiciones del programa para este Viernes Santo, algunos vehículos quedan exentos.

¿Qué vehículos quedan exentos este Viernes Santo?

(Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Si tu auto tiene engomado azul y terminación de placas 9 y 0, aún podrías circular este Viernes Santo, si tu vehículo cumple con las siguientes características:

Carros con hologramas 0 y 00

Carros eléctricos e híbridos

Además de vehículos de transporte y de carga como:

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores de la salud, con identificación vigente

Motocicletas

Que no se te pase verificar tu carro

Como parte de las medidas para el cuidado del ambiente, se deben verificar los carros y vehículos de transporte público y de carga en la CDMX y Edomex.

Derivado de la pandemia, este trámite se realiza con cita previa hasta nuevo aviso de las autoridades.

El calendario de verificación se establece de acuerdo con el engomado de los vehículos de la siguiente manera: