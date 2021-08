Presentan unidades eléctricas del Metrobús para evitar portazos

México. - La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) anunció un sistema en las puertas de las nuevas unidades eléctricas de Metrobús para evitar portazos.

El director general de Metrobús de CDMX, Roberto Capuano, anunció el nuevo sistema para que cuando las puertas abran no golpeen a los usuarios.

“Con el nuevo sistema de apertura de puertas de las nuevas unidades eléctricas en Metrobús: Se gana espacio dentro de la unidad ¡Adiós a los portazos!” Roberto Capuano, director general de Metrobús

Unidades eléctricas del Metrobús evitan portazos

A través de un video, Roberto Capuano mostró la innovación en las unidades eléctricas del Metrobús, donde se muestra que las puertas se abren hacia afuera.

“Eso nos permite dos cosas, primero que tenemos toda está área disponible para usar en los autobuses, lo más importante es que todos esos golpes que estaban recibiendo nuestros usuarios ya no van a ser un problema”. Roberto Capuano, director general de Metrobús

Desde el patio Júpiter de la Línea 3 del Metrobús, Roberto Capuano dijo que acudió a revisar la flota de unidades eléctricas que comenzará a operar el domingo 29 de agosto.

— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 27, 2021

El sistema para evitar portazos en las unidades eléctricas del Metrobús fue celebrado por usarios a traves de redes sociales.

“Por fin se vino a resolver algo tan básico como lo de la apertura de las puertas. Tremendos golpes que se llevaban algunos”, expresó un usuario en Twitter.

Unidades eléctricas del Metrobús operarán en la Línea 3

Por su parte, Andrés Lajous, titular de la Semovi, aseguró que las nuevas unidades eléctricas del Metrobús lograrán una reducción de las emisiones de CO2 y sustituyen a los autobuses de diésel.

Roberto Capuano dijo que las unidades eléctricas del Metrobús garantizarán un servicio más cómodo para los usuarios, pues no vibran, no hace ruido el motor y no emite gases.

El domingo 29 de agosto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, inaugurará las primeras 10 unidades eléctricas de la línea 3 del Metrobús que va de Tenayuca a Etiopía.