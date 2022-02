Por feminicidio de Pamela salas, su exnovia, skater Mario Sáenz es declarado culpable

Por el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, su exnovia, el skater Mario Sáenz fue declarado culpable por un tribunal de enjuiciamiento.

El 2 de septiembre de 2017, Pamela Salas fue encontrada muerta bajo el agua caliente de la regadera , en una habitación del Hotel Novo Coapa, en la alcaldía Tlalpan.

Horas antes, Mario Sáenz, considerado entonces unos de los mejores skaters de México, fue captado en video, dejando el hotel al que llegó en compañía de su entonces novia.

VIDEO: Señalado por feminicidio de Victoria Salas asegura que no está prófugo

Pamela Salas salió con Mario Sáenz desde el 31 de agosto, para festejar su cumpleaños número 23, pero ya no volvió con su familia.

El 4 de febrero, tras una audiencia en el Reclusorio Sur, dos de los tres jueces del tribunal consideraron que había pruebas suficientes en contra del skater.

Así, por fallo mayoritario de dos jueces, Mario Sáenz fue encontrado culpable del feminicidio de su exnovia Pamela Salas Martínez, pese a que él se declaró inocente.

Actualmente, Mario Sáenz se encuentra preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde ha pasdo casi dos años, tras haber estado prófugo y entregarse en abril de 2019.

Tras el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento, será el próximo viernes 11 de enero cuando se celebre una nueva audiencia del caso para que el skater Mario Sáenz conozca su sentencia.

Ante el fallo, Consuelo Martínez, madre de Pamela Salas dijo al diario Milenio sentirse aliviada, al saber que Mario Sáenz no volverá a lastimar a ninguna otra mujer:

“Son muchos sentimientos encontrados para mí y mi familia. Es mucho dolor y pues aunque haya sentencia y culpabilidad, eso no nos va a devolver a mi hija, pero ya no va destruir otro hogar (…) es lo justo no nada más para Pamela, sino para cualquier mujer que vive violencia de género; toda mujer que es violentada se merece justicia”

Consuelo Martínez, madre de Victoria Pamela Salas Martínez