Luego de las acusaciones de presunto intento de extorsión contra Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, el periodista Antonio Nieto publicó el chat de WhatsApp con la funcionaria para despejar las dudas.

En una nueva publicación de su cuenta de la red social X, el periodista Antonio Nieto compartió un video en el que se observa el chat completo que tiene con Alessandra Rojo de la Vega y en el que se revelan más detalles de su conversación .

Al mostrar el chat de WhatsApp, el reportero confirmó que sí le envió el mensaje exhibido previamente por la alcaldesa de Cuauhtémoc y que detonó la controversia en redes sociales.

¿Periodista Antonio Nieto extorsionó a Alessandra Rojo de la Vega? Esto dice su chat de WhastApp

De acuerdo con el chat compartido este viernes, la interacción entre el periodista Antonio Nieto y Alessandra Rojo de la Vega se muestra cordial y respetuosa, en la que ella solía enviarle invitaciones para eventos de su gobierno y comunicados de prensa.

Asimismo, se aprecia que Antonio Nieto le escribió para felicitarla luego de que se confirmó que finalmente sí sería la alcaldesa de Cuauhtémoc, tras las disputas legales con Caty Monreal.

En la conversación tal como la mostró el periodista, sólo se ve el mensaje denunciado en redes sociales por la alcaldesa, pero no hay otro que se pueda interpretar como una posible extorsión.

Incluso, se ve que el 8 de noviembre el periodista bloqueó a Roja de la Vega, pero unos días después, el 22 de diciembre de 2024, la desbloqueó.

El mensaje en cuestión alude a una persona de nombre “Carmen”, quien sería parte del equipo de Alessandra Rojo de la Vega y con quien Antonio Nieto habría “pactado” la “colaboración”.

Sin embargo, el periodista no compartió la conversación con esa persona.

¿Dónde está la “extorsión?



Lo bueno es que era su “amigo”.



Seguiremos trabajando como siempre. Gracias a todos ustedes por el apoyo. pic.twitter.com/dRSym7L0on — Antonio Nieto (@siete_letras) March 21, 2025

Alessandra Rojo de la Vega acusa al periodista Antonio Nieto de intento de extorsión

La noche de este jueves 20 de marzo, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció un presunto intento de extorsión del periodista Antonio Nieto.

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega dijo respetar la libertad de expresión, pero acusó que Antonio Nieto está intentando extorsionarla para “colaborar” juntos para publicar —o no hacerlo— cierta información.

En un mensaje enviado por WhatsApp por el periodista el pasado 21 de octubre, Rojo de la Vega muestra cómo Antonio Nieto asegura haber “pactado” con su equipo de trabajo “para sacar la info”, pero tras varios días sin responder, se contactó con ella para confirmar la “colaboración”.

“Hola, Ale, buenas noches. Había pactado con Carmen para trabajar juntos y sacar la info pero ya tiene días que no me contesta. No sé si ya no van a querer trabajar o a onda, quedo pendiente o si no, pues ya”, fue el mensaje que el periodista envió a la alcaldesa y que ésta exhibió en el video.

Explicó que el periodista Antonio Nieto ha intentado extorsionarla con “inventos” y “achacando problemas” a la alcaldía Cuauhtémoc.

Rojo de la Vega también indicó que Nieto ha intentado “distorsionar” el trabajo de la alcaldía Cuauhtémoc para intentar sacarle dinero.

En el video, no obstante, la funcionario aseguró que “no pagará ni un centavo” para que el periodista y ella “colaboren”.

A pesar de las acusaciones en contra del periodista, la funcionaria no dio más detalles del presunto intento de extorsión y del por qué no denunció desde octubre de 2024 la situación.