Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció un presunto intento de extorsión del periodista Antonio Nieto.

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega dijo respetar la libertad de expresión, pero acusó que Antonio Nieto está intentando extorsionarla para “colaborar” juntos para publicar —o no hacerlo— cierta información.

En un mensaje enviado por WhatsApp por el periodista, Rojo de la Vega muestra cómo Antonio Nieto asegura haber “pactado” con su equipo de trabajo “para sacar la info”, pero tras varios días sin responder, se contactó con ella para confirmar la “colaboración”.

“Hola, Ale, buenas noches. Había pactado con ‘XX’ para trabajar juntos y sacar la info pero ya tiene días que no me contesta. No sé si ya no van a querer trabajar o a onda, quedo pendiente o si no, pues ya”, fue el mensaje que el periodista envió a la alcaldesa y que ésta exhibió en el video.

Alessandra Rojo de la Vega dice que “no pagará ni un centavo” de extorsión al periodista Antonio Nieto

Alessandra Rojo de la Vega explicó que el periodista Antonio Nieto ha intentado extorsionarla con “inventos” y “achacando problemas” a la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, Rojo de la Vega indicó que Nieto ha intentado “distorsionar” el trabajo de la alcaldía Cuauhtémoc para intentar sacarle dinero.

En el video, la alcaldesa aseguró que “no pagará ni un centavo” para que el periodista y ella “colaboren”.

“Lo tuyo es pegar por deporte, pero por más inventos, por más que me achaques problemas que no tengo las facultades de resolver, por más que distorsiones el trabajo de la alcaldía creyendo que así vas a lograr que pague lo que pretendes cobrarme. No te voy a dar un centavo de la cuota que me pediste para colaborar contigo” Alessandra Rojo de la Vega. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Al final de la grabación, Alessandra Rojo de la Vega sugirió que quien sí le habría pagado al periodista fue Sandra Cuevas, su predecesora en el cargo, pues Nieto le hizo una entrevista reciente .

Antonio Nieto responde a Alessandra Rojo de la Vega por supuesto intento de extorsión

El periodista Antonio Nieto no se quedó de brazos cruzados y respondió inmediatamente las acusaciones de Alessandra Rojo de la Vega de haberla intentado extorsionar.

Según el periodista, Rojo de la Vega ha sido una de sus fuentes durante años, pero dijo que no por esa relación iba a dejar de publicar los delitos que ocurren en la alcaldía Cuauhtémoc.

Nieto confirmó que el mensaje exhibido por Rojo de la Vega sí es suyo, pero la acusó de sacarlo de contexto.

Por lo que invitó a la funcionaria a interponer su denuncia correspondiente por el presunto intento de extorsión y presentar las pruebas.