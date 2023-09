Omar García Harfuch presentó su registro como aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de CDMX y un par de perros anti bombas revisaron las instalaciones de la conferencia de prensa en la cual hizo su anuncio oficial

El ex jefe de la policía capitalina se registró en la sede de Morena horas después que la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien prometió darle continuidad al proyecto de la denominada Cuarta Transformación en la CDMX.

“Quiero continuar defendiendo esta Ciudad y el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum”. Clara Brugada

Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña se bajó de la contienda “ya que hay demasiadas limitantes”, según explicó. Además se dijo representado por Clara Brugada y Hugo López-Gatell, quien aún no se ha registrado en la encuesta.

“He decidido no registrarme, hay dos personas que me representan, Clara Brugada, una gran política y Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción en Salud, que han atacado constantemente, ambas personas me representan con cabalidad” Gerardo Fernández Noroña

De manera previa al anuncio de Omar García Harfuch en Morena, un par de perros anti bombas revisó las instalaciones del lugar.

Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de la CDMX (Daniel Augusto)

VIDEO: Perros anti bombas protegen integridad de Omar García Harfuch

Omar García Harfuch se presentó en la sede de Morena para registrarse como aspirante de la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Sin embargo, de manera previa, un par de perros anti bombas revisaron las instalaciones del sitio.

Un video captó como uno de los perros fue utilizado para revisar los riesgos de la tarima en la que posteriormente Omar García Harfuch haría el anuncio oficial de su registro como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Sin embargo, no fue el único hecho que llamó la atención antes de su mensaje, ya que un par de mujeres se presentó en la sede de Morena presentándose como parte del club de más de 37 mil fans en Instagram de Omar García Harfuch.

“Él me sigue en Instagram”, contó “Lulú” antes del mensaje de ex titular de la Secretaría de Seguridad de la CDMX. “Son casi 37 mil seguidores en Instagram y 34 mil en Facebook”, precisó la seguidora del ex jefe de la policía.

Omar García Harfuch es el policía más vigilado con perros adiestrados, tras registrarse como aspirante al Gobierno de la CDMX. Y también el más ovacionado por sus fans, que llegaron a la conferencia con pancartas y corazones 😬

Omar García Harfuch se registra como aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Omar García Harfuch dio un mensaje en la sede de Morena para hacer oficial su registro como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; el ex funcionario presentó su renuncia el 9 de septiembre para poder competir.

“El día de hoy realicé, al lado de mis compañeras y mis compañeros, mi registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de los comités para la defensa de la transformación en la Ciudad de México”. Omar García Harfuch

“Hoy reitero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.